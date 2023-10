Spis treści

Izrael zgodził się opóźnić inwazję Gazy na prośbę USA

Według "WSJ" Pentagon chce rozmieścić w państwach regionu niemal tuzin różnych systemów obrony przeciwrakietowej. Mają one trafić do Iraku, Syrii, Kuwejtu, Jordanii, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by chronić wojska USA przed atakami rakietowymi w obliczu nasilającej się kampanii ostrzału amerykańskich sił przez wspierane przez Iran bojówki. W tych atakach obrażenia odniosło ponad 20 żołnierzy USA. Rozmieszczanie systemów obrony powietrznej może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu.

Dziennik pisze, że Izrael bierze również pod uwagę starania o uwolnienie zakładników pojmanych przez Hamas oraz o dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkańcom strefy Gazy.

O tym, że administracja USA starała się opóźnić izraelską operację lądową, donosiły wcześniej inne media, w tym "New York Times". Według portalu Axios powodów takiego podejścia USA jest kilka. Poza kwestiami humanitarnymi i amerykańskimi przygotowaniami na wypadek rozszerzenia i zaostrzenia konfliktu chodzi również o umożliwienie opuszczenia Gazy przez ok. 500 obywateli USA. Biały Dom chce powstrzymać Izrael przed impulsywnym działaniem, które może pogłębić kryzys i nie osiągnąć celów Izraela. Zdaniem portalu prezydent Biden chce też "kupić czas" dla izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, który również ma być sceptyczny co do planów wojskowych i rozważa inne opcje.

Przedstawiciele Białego Domu, jak i sam prezydent Biden, podkreślali dotąd, że to Izrael podejmuje decyzje o swoich działaniach wojskowych, lecz dodawali też, że w rozmowach z Izraelczykami zadają im "trudne pytania" na temat celów i planów Izraela. Administracja wysłała też do Izraela wojskowych doradców, w tym generała Jamesa Glynna, który brał udział w operacjach przeciwko Państwu Islamskiemu, w tym w wyzwalaniu irackiego Mosulu z rąk dżihadystów.

Siły lądowe Izraela przeprowadziły „stosunkowo dużą akcję” w Strefie Gazy

Siły lądowe Izraela przeprowadziły ostatniej nocy "stosunkowo dużą akcję" w palestyńskiej Strefie Gazy - poinformowało w czwartek rano izraelskie radio wojskowe.

Rozgłośnia podała, że nocny rajd przeciwko siłom terrorystycznego Hamasu był większy, niż działania w ciągu poprzednich dni.

Macron mówi, że inwazja byłby błędem

"Masowa” operacja lądowa Izraela w Strefie Gazy byłaby "błędem" - oświadczył w środę w Kairze prezydent Francji Emmanuel Macron. Jego zdaniem izraelska ofensywa "zagrażałaby życiu ludności cywilnej", a Izrael i tak nie zyskałby ochrony w dłuższej perspektywie czasowej.

"Interwencja na lądzie, jeśli ma na celu wyeliminowanie grup terrorystycznych całkowicie zidentyfikowanych, ma definicję w prawie międzynarodowym" – powiedział Macron, podkreślając, że Izrael ma prawo do obrony.

"Jeśli jednak byłaby to masowa interwencja, która zagrażałaby życiu ludności cywilnej, to myślę, że byłby to błąd (...) także dla Izraela, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby chroniła Izrael w dłuższej perspektywie i ponieważ jest to niezgodne z szacunkiem dla ludności cywilnej, międzynarodowego prawa humanitarnego, a nawet zasad wojny" – powiedział francuski przywódca przed odlotem z Kairu, gdzie spotkał się z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem al-Sisim.

Wcześniej w środę Macron powiedział, że idea istnienia dwóch państw - Izraela i Palestyny - "nie jest przestarzała".

Iran oskarża Izrael o dokonanie ludobójstwa w Strefie Gazy

Władze Iranu oskarżyły w środę Izrael o dokonanie ludobójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy. Teheran w ten sposób skomentował nasilenie przez Izrael ataków na palestyńskie terytorium w odpowiedzi na atak Hamasu z 7 października.

"Ataki reżimu syjonistycznego osiągnęły taką intensywność, że wydaje się, iż celem jest masakra narodu palestyńskiego w Strefie Gazy" – napisał irański minister spraw zagranicznych Hossein Amir-Abdollahian w liście do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Volkera Turka.

"Oświadczenia władz izraelskiego reżimu oraz powszechne i systematyczne ataki sił syjonistycznych w Strefie Gazy pokazują, że jest to kampania ludobójstwa narodu palestyńskiego" – oświadczył szef irańskiej dyplomacji.

Hamas poinformował w środę, że w izraelskich atakach zginęło do tej pory ponad 6500 osób, głównie cywilów.

Izrael informuje, ile osób związanych z Hamasem zatrzymał

Od 7 października, gdy rozpoczęła się wojna z palestyńskim ugrupowaniem terrorystycznym Hamas, zatrzymaliśmy na Zachodnim Brzegu Jordanu 608 osób związanych z tą organizacją, w tym 58 w nocy z wtorku na środę - oznajmiła izraelska armia. Komunikat sił zbrojnych przytoczył portal Times of Israel.

Łączna liczba wszystkich poszukiwanych Palestyńczyków, którzy w ciągu ostatnich 18 dni zostali aresztowani na Zachodnim Brzegu, wynosi 930 - powiadomiło wojsko.

Iran udzielił Hamasowi bezpośredniego wsparcia przed atakiem na nasz kraj

Władze Iranu udzieliły palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas bezpośredniego wsparcia przed atakiem na terytorium Izraela, przeprowadzonym 7 października; Teheran zapewnił bojownikom szkolenia, a także przekazał dostawy uzbrojenia, pomoc finansową i technologiczną - oznajmił w środę kontradmirał Daniel Hagari, jeden z rzeczników izraelskiej armii.

"Nawet teraz Iran kontynuuje wspieranie Hamasu, przekazując mu dane wywiadowcze. Trwa również irańska kampania oczerniania Izraela w internecie" - dodał Hagari, cytowany przez portal Times of Israel.

Agencja Reutera przytoczyła też wypowiedź rzecznika, w której oskarżył władze w Teheranie o inspirowanie operacji zbrojnych w Libanie, Iraku i Jemenie, przeprowadzanych w tych państwach przez bojówki kontrolowane przez Teheran. Hagari nie wymienił konkretnych organizacji, lecz - jak podkreślają izraelskie media - prawdopodobnie miał na myśli szyickie ugrupowania Hezbollah i Huti, działające na terytorium Libanu i Jemenu.

500 bojowników Hamasu i Islamskiego Dżihadu przeszło we wrześniu szkolenia w Iranie

We wrześniu, kilka tygodni przed atakiem palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael, około 500 bojowników tego ugrupowania, a także współpracującego z nim Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu przeszło specjalistyczne szkolenia w Iranie - ujawnił amerykański dziennik "Wall Street Journal".

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez jednostkę sił specjalnych Kuds, podległą irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej. Oprócz dowódcy Kuds generała Esmaila Kaaniego szkolenia nadzorowali wyżsi rangą przedstawiciele palestyńskich władz - powiadomił w środę "WSJ", powołując się na własnych informatorów posiadających dostęp do danych wywiadowczych.

Jak podkreślono, podczas najazdu Hamasu na Izrael można było dostrzec pewne elementy taktyki charakterystycznej dla bojówek wspieranych przez Iran, lecz nie obserwowane wcześniej w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu. Zupełną nowością było np. wykorzystanie motocykli, którymi poruszali się napastnicy.

W ostrzale w Strefie Gazy zginął kolejny ważny dowódca Hamasu

Podczas izraelskiego ostrzału Strefy Gazy, wymierzonego w cele palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, zginął kolejny ważny dowódca tego ugrupowania; wyeliminowaliśmy Tajsira Mubaszera, który stał na czele batalionu Chan Junus - powiadomiła w środę armia Izraela.

W poprzednich latach Mubaszer kierował siłami morskimi Hamasu, a także odgrywał ważną rolę w procesie wytwarzania i pozyskiwania uzbrojenia przez tę organizację. Była to osoba z dużym doświadczeniem, ciesząca się zaufaniem przywódcy wojskowego skrzydła Hamasu Mohammeda Deifa - poinformował portal Times of Israel, który powołał się na wspólny komunikat izraelskich sił zbrojnych i służby kontrwywiadu Szin Bet.

Jak przypomniano, Mubaszer ponosił odpowiedzialność m.in. za atak na izraelskie osiedle Gusz Katif w Strefie Gazy w 2002 roku oraz plażę Zikim na terytorium Izraela w 2014 roku.

Szef Hezbollahu spotkał się z liderami Hamasu i Islamskiego Dżihadu

Szef działającego w Libanie proirańskiego ugrupowania Hezbollah Sajed Hasan Nasrallah spotkał się z liderami palestyńskiego Hamasu i Islamskiego Dżihadu - podała w środę bejrucka telewizja al-Manar. Według tej stacji celem spotkania była "ocena dalszych kroków, służących osiągnięciu prawdziwego zwycięstwa ruchu oporu” w Strefie Gazy. Nie podano, gdzie doszło do spotkania.

Przywódcy najważniejszych regionalnych organizacji terrorystycznych dokonali również "oceny stanowisk zajętych na arenie międzynarodowej".

80 osób zginęło w środę w wyniku izraelskiego ostrzału

Resort zdrowia Strefy Gazy poinformował, że w nocy z wtorku na środę co najmniej 80 osób w różnych rejonach tego palestyńskiego terytorium zginęło w wyniku izraelskiego ostrzału.

Palestyńskie władze medyczne związane z organizacją terrorystyczną Hamas podały we wtorek, że od początku działań wojennych w Strefie Gazy zginęło łącznie 5791 osób.

