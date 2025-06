Donald Trump: Amerykańskie wojska zostaną w Niemczech

Amerykańskie wojska zostają w Niemczech – Co zadecydowało?

Podczas spotkania z kanclerzem Merzem w Gabinecie Owalnym, Donald Trump został zapytany o przyszłość amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Jego odpowiedź była jednoznaczna:

"Odpowiedź brzmi: tak. Będziemy o tym rozmawiać, ale jeśli chcieliby ich tam mieć, to tak. Mamy ich dużo, około 45 tys. żołnierzy. To całe miasto, jeśli się nad tym zastanowić. To dobry rozwój gospodarczy. To dobrze opłacani żołnierze i wydają dużo pieniędzy w Niemczech" - powiedział Trump.

"Ale relacje z Niemcami są bardzo ważne, więc tak, zrobimy to, bez problemu" - dodał. Trump mówi, że dąży do „świetnych relacji” z Niemcami. Nazwał planowany wzrost niemieckich wydatków na obronę „pozytywnym”.

Trump zapowiada twarde stanowisko w sprawie Ukrainy: Sankcje na Rosję w grze?

Trump w czasie przemówienia dał jasno do zrozumienia, że ​​wojna na Ukrainie nie zakończy się z dnia na dzień. „Bardzo bym chciał, żeby tak się stało” — mówił Trump. „Chciałbym, żebyśmy mogli mieć natychmiastowy pokój. Ale walki będą trwały jeszcze przez jakiś czas”.

„Mówią, że przyjaźnię się z Putinem”. Trump kręci głową. „Nie przyjaźnię się z nikim. Przyjaźnię się z tobą” — żartuje, odnosząc się do Merza.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że będzie "bardzo, bardzo twardy" w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Trump zasugerował możliwość nałożenia sankcji na Rosję, ale zaznaczył, że konsekwencje mogą dotknąć również Ukrainę.

Jak powiedział Trump pytany o to, kiedy zrealizuje groźby nałożenia sankcji na Rosję:

"Kiedy zobaczę moment, w którym nie damy rady zawrzeć układu, a wojna rosyjsko-ukraińska się nie zatrzyma, to będę bardzo, bardzo twardy"

Trump oznajmił, że data graniczna, do której musi zostać wypracowane porozumienie Moskwy z Kijowem, istnieje "w jego umyśle". Podkreślił jednak, że konsekwencje jego "twardych" działań może odczuć nie tylko Rosja.

"Szczerze mówiąc, to może dotyczyć obu krajów również Ukrainy. Wiecie, do tanga trzeba dwojga, więc będziemy bardzo twardzi - czy to chodzi o Rosję, czy kogokolwiek innego" - dodał.

Pytany o stosunek do szykowanej przez Kongres ustawy o sankcjach na Rosję, Trump przyznał, że nie zapoznał się z nią w szczegółowy sposób. Jednocześnie zapewnił, że Kongres będzie się kierował jego wolą. Ocenił też, że jest to "surowa ustawa".

Merz mówi, że zgadza się z prezydentem USA, że wojna na Ukrainie jest straszną rzeczą. „Jesteśmy po stronie Ukrainy i wzmocnimy ją, aby Putin zakończył tę wojnę” – mówi Merz.

Nord Stream 2 był błędem

Merz uznał rosyjsko-niemiecki gazociąg za błąd podczas wymiany zdań z Trumpem na temat Nord Stream 2. Prezydent USA powołał się na nałożone przez niego sankcje wobec gazociągu podczas jego pierwszej kadencji jako przykład, że jest twardy wobec Rosji. W pewnym momencie niemiecki kanclerz wtrącił, że "to (NordStream) był błąd".

"To był błąd, bo mówiłem Angeli: "no, czekaj, wydajemy tyle pieniędzy, żeby was bronić przed Rosją, a ty dajesz Rosji miliardy dolarów miesięcznie. Co to za układ? Ale powiedziałeś to lepiej niż ktokolwiek inny" - powiedział Trump, zwracając się do Merza.

Trump mówił też, że "był tym, który zatrzymał" Nord Stream i twierdził, że "nikt w tym pokoju nie wiedział nic o Nord Stream 2"

Obecność amerykańska w Niemczech

Obecnie w Niemczech stacjonuje około 35 000–40 000 amerykańskich żołnierzy. Liczba ta zmienia się w zależności od rotacji jednostek i bieżących potrzeb operacyjnych. Jest to największa stała obecność wojsk USA w Europie.

Główne amerykańskie bazy w Niemczech to:

Ramstein Air Base: Jedna z najważniejszych baz lotniczych USA w Europie, kluczowa dla operacji logistycznych i dowodzenia (siedziba US Air Forces in Europe – Air Forces Africa).

Stuttgart: Siedziba Europejskiego Dowództwa Sił Zbrojnych USA (EUCOM) oraz Dowództwa Operacji Specjalnych w Europie (SOCEUR).

Grafenwöhr i Hohenfels: Duże poligony szkoleniowe, używane zarówno przez wojska USA, jak i NATO.

Wiesbaden: Siedziba dowództwa US Army Europe and Africa.

Inne mniejsze obiekty, jak Spangdahlem czy Baumholder, wspierają różnorodne operacje.

W 2020 roku administracja Trumpa zapowiedziała wycofanie części wojsk (ok. 12 000 żołnierzy), ale plany te zostały częściowo zawieszone po zmianie administracji w USA w 2021 roku. Po 2022 roku, w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie, USA zwiększyły rotacyjną obecność wojsk w Europie, w tym w Niemczech, choć większość dodatkowych sił kierowano do krajów wschodniej flanki NATO (np. Polska, kraje bałtyckie). W 2024 roku USA ogłosiły plany modernizacji swoich baz w Niemczech, w tym rozbudowę infrastruktury w Ramstein i Wiesbaden