Czy to ostrzeżenie dla Chin? USA planują rozmieścić wyrzutnie średniego zasięgu w regionie Azji i Pacyfiku

Według dowódcy amerykańskiej armii na Pacyfiku generała Charlesa Flynna, Stany Zjednoczone planują rozmieścić nowy system wyrzutni rakiet średniego zasięgu w regionie Azji i Pacyfiku do końca tego roku. Mimo, że generał nie chciał ujawnić co to będzie za system, to najprawdopodobniej będzie to najnowszy i najnowocześniejszy system Typhon. Jak można było się spodziewać, spotkało się to ze sprzeciwem chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych – informuje portal Business Standard.

i Autor: Lockheed Martin Bateria mobilnych wyrzutni rakietowych Typhon