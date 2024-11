Wojsko Polskie się modernizuje. Czołgi Abrams dla batalionu w podkarpackiej Żurawicy

O dostawie kolejnej partii Abramsów poinformowano na profilu 18. Dywizji Zmechanizowanej, w skład której wchodzi lubelska brygada i batalion w Żurawicy; to pierwsza informacja o dostawie nowego typu czołgów do tej jednostki. Poza czołgami batalion w Żurawicy otrzymał także współpracujące z Abramsami wozy techniczne Hercules.

We wpisie nie podano ile czołgów trafiło do żurawickiego batalionu, niemniej z dołączonych zdjęć wynika, że chodzi o co najmniej kilkanaście maszyn. Polska zamówiła 116 czołgów M1A1 Abrams, wcześniej używanych przez wojsko amerykańskie. Zakup używanych czołgów wiązał się z możliwością szybkiej dostawy, istotnej dla uzupełnienia luk powstałych po polskich donacjach sprzętu dla Ukrainy. Umowa na 116 czołgów Abrams została podpisana w styczniu 2023 roku, a dostawy zakończyły się w czerwcu b.r.

Wartość kontraktu wyniosła 1,4 mld dolarów, z czego blisko 200 mln USD pokrywa strona amerykańska w ramach pomocy wojskowej. Umowa dotyczy także dostaw 12 wozów zabezpieczenia technicznego, 8 mostów towarzyszących, 6 wozów dowodzenia, 26 warsztatów na podwoziu Humvee, szkolenia i wsparcia logistycznego.

Kolejne wzmocnienie 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej! Na wyposażenie 1 batalionu czołgów w #Żurawica trafiły nowoczesne czołgi #Abrams M1A1 FEP oraz wozy techniczne #Hercules. To milowy krok w zwiększaniu mobilności, siły ognia i zdolności operacyjnych #ŻelaznaDywizja! 🔥 pic.twitter.com/aw1Wlta89v— 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) November 26, 2024

Według informacji MON, Abramsy z tej puli trafiają do jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej, rozmieszczonych na wschód od Warszawy, a także w woj. lubelskim oraz podkarpackim.

W Wojsku Polskim batalion czołgów liczy 58 sztuk, zatem zamówienie 116 maszyn zapewniło sprzęt dla dwóch batalionów. Pierwszy z nich to batalion czołgów wchodzący w skład 1. Warszawskiej Brygady Pancernej (również części 18. Dywizji), stacjonujący w warszawskiej Wesołej. Drugi, zgodnie z podanymi we wtorek informacjami - to batalion w podkarpackiej Żurawicy, gdzie Abramsy zastępują poradzieckie T-72.

Oprócz 116 używanych Abramsów Polska zamówiła także 250 nowych maszyn w nowoczesnej wersji M1A2 SEPv3 wraz ze sprzętem towarzyszącym, za ok 4,75 mld dolarów. Zamówienie na te czołgi zostało podpisane w kwietniu 2022 roku, ale Wojsko Polskie wciąż oczekuje na pierwsze dostawy, które mają się zacząć jeszcze w tym roku i potrwać ok. dwóch lat. W przyszłości także czołgi z puli 116 starszych maszyn mają zostać zmodernizowane do tego standardu.

M1 Abrams to podstawowy czołg wykorzystywany przez armię USA w coraz nowszych wersjach od lat 80. XX wieku; produkowany jest przez koncern General Dynamics. Abramsy rozgłos zdobyły m.in. podczas operacji "Pustynna Burza" w 1991, gdzie z sukcesami zostały pierwszy raz wykorzystane bojowo przeciwko wojskom irakijskim.