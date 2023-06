Rosja ćwiczy odpalenie pocisków Kindżał przeciwko Polsce. Ukraina ostrzega

Spis treści

Wiceszef wywiadu ukraińskiego ostrzega. Rosja testuje pociski rakietowe Kindżał

Wadym Skibicki, wiceszef wywiadu ukraińskiego, wypowiedział się dla portalu RBK-Ukraina w sprawie testów borni hipersonicznej Kindżał przez Rosję Putina. Ocenił, że testy broni hipersonicznej rakietowej to "element szantażu i wywierania presji na wspólnotę międzynarodową, by ta ograniczyła, czy w ogóle przerwała wsparcie" dla Ukrainy. Wiceszef HUR powiedział portalowi RBK-Ukraina, że Rosja uważała, iż pociski rakietowe Kindżał są niemożliwe do zestrzelenia, niemniej "najnowsze systemy broni zachodniej" to umożliwiają.

Wadym Skibicki: Myśliwce MiG-31K ćwiczyły procedury związane z odpalaniem Kindżałów przeciw Polsce i Niemcom

"Rosjanie wciąż uważają, że to jest broń, której użycie wywiera presję nie tylko na nas, ale i na wspólnotę europejską. Wywiad wojskowy niejednokrotnie rejestrował w trakcie lotów treningowych MiG-31K (które mogą przenosić Kindżały) na terytorium Białorusi trenowanie kwestii odpalania pocisków nie tylko przeciwko terytorium Ukrainy, ale też Polski czy Niemiec" - powiedział wiceszef HUR, cytowany przez PAP.

Rosja nadal wytwarza pociski hipersoniczne Kindżał, ale jest zależna od innych

Jak podkreśla Wadym Skibicki, Rosja nadal wytwarza pociski Kindżał i jest w ich produkcji zależna od zagranicznych elementów elektronicznych. Jego zdaniem, ograniczenie dostaw tych elementów do Rosji doprowadziłoby do zmniejszenia również produkcji pocisków.

Bardzo aktywnie teraz nad tym pracujemy wspólnie z naszymi partnerami, tak, by nie pozwolić Rosji na uruchomienie, a tym bardziej na zwiększenie produkcji uzbrojenia precyzyjnego - powiedział Wadym Skibicki.

Wiceszef HUR wskazał, że istnieje wiele elementów "nawet nie o wojskowym czy podwójnym przeznaczeniu", lecz o przeznaczeniu cywilnym. Rosja otrzymywała je za pośrednictwem państw, które nie przyłączyły się do sankcji wobec niej. Skibicki wyraził nadzieję, że uda się mimo wszystko "odciąć kanały dostaw takich części" do Rosji.

Źródło: PAP