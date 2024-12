Nowe koparko-ładowaki dla wojska. Czemu są żółte - nie zielone? Minister Tomczyk tłumaczy

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych poinformował na platformie X, że koparki i koparko-ładowarki zakupione w ramach programu „Tarcza Wschód” trafiły do 3 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Dęblin. Z kolei sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej dodał na platformie X, że 150 ciężkich maszyn (114 koparko-ładowarek) za około 300 milionów trafi do armii do końca tego roku. Jednak internautów zastanowiło, dlaczego maszyny budowlane nie są zielone, czyli w kamuflażu wojskowym jak większość wyposażenia armii. Cezary Tomczyk postanowił to wytłumaczyć.

i Autor: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych / X Koparko-ładowarki dla Wojska Polskiego