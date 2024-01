Niemiecka broń dla polskiej Straży Granicznej. Peemy i karabinki z Heckler & Koch GmbH

Ktoś spytać może: dlaczego kupiono tę a nie inną broń? Dlaczego nie, choćby, karabinki MSBS Grot? Spokojnie, tę broń SG także ma na stanie. I to od 2018 r. Dodajmy, że w lipcu 2023 r. do tej formacji (podlegającej MSWiA – dla przypomnienia) przekazano 240 karabinków MSBS GROT C16 FB A2 (kal. 5,56x45 NATO). Wówczas SG poinformowała, że „MSBS GROT to karabinek, który sprawdził się w służbie Straży Granicznej. Jest wszechstronny i praktyczny. Może być używany zarówno w terenie, jak i w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji. Można łatwo przystosować go do realizacji konkretnych zadań, dlatego zdecydowano się na zakup kolejnych egzemplarzy”.

Z podobnych powodów kupiono produkty spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością) Heckler & Koch. Precyzując: 160 kompletów HK 416 i 175 kompletów HK MP5. Fanom broni strzeleckiej nie trzeba przypominać, co to za broń. Nie wszyscy jednak mają taką wiedzę w „jednym palcu”, więc co nieco o niej.

HK MP5 automatycznie – nawet dla średnio obeznanych w temacie – kojarzy się z wyposażeniem pododdziałów antyterrorystycznych (nie wiedzieć czemu od jakiegoś czasu w Polsce przemianowanych na „kontrterrorystyczne”). To peem choć lekki i niewielki, to celny, niezawodny, szybkostrzelny, skonstruowany do używania w każdych warunkach i zasilania różnymi rodzajami amunicji (9 x 19 Parabellum). Choć ma już swoje lata (wszedł na rynek w 1966 r.), choć są już nowsze konstrukcje, to walory tej broni sprawiają, że nadal jest chętnie używany przez policję i wojsko.

O ile MP5 jest bronią czysto niemieckiej konstrukcji, to w HK 416 (5,56x45 NATO) widać, że już się coś podobnego… widziało. Nie ma w tym pomyłki. HK416 (w obrocie od 2005 r.) to rezultat zamówienia armii amerykańskiej na karabinkach bazujące na AR15/M16 Colta, ale górującej nad nimi znacznie zwiększoną niezawodnością.

A jak powszechnie wiadomo Niemcy potrafili i potrafią robić broń mało awaryjną (bezawaryjna istnieje tylko w teorii). „HK-416 to wysokiej klasy karabinki używane przez armie na całym świecie oraz jednostki policyjne i specjalne. Ich główne zalety to wysoka niezawodność i szybkostrzelność w trudnych warunkach działania (zarówno z tłumikiem jak i bez niego) również przy wykorzystaniu różnych odmian i pochodzenia amunicji” – podkreślono w komunikacie.

Heckler & Koch GmbH jest – jak się sama określa – średniej wielkości firmą „słynącą z innowacji, niezawodności i rzemiosła, mającą solidne korzenie w Niemczech”. Swoje zakłady produkcyjne ma w czterech lokalizacjach, w Europie i USA. Zatrudnia w nich 1,1 tys. pracowników. Od 2020 r. najważniejszym rynkiem zbytu dla rusznikarzy ze Szwabii są Stany Zjednoczone, wcześniej były to Niemcy. W 2022 r. łączna sprzedaż broni strzeleckiej, dla odbiorców wojskowych i cywilnych, wniosła 305,1 mln euro.