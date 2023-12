Spis treści

W Polsce na temat broni jest cała masa mitów, która sprawia, że jak ktoś chce zacząć przygodę z pozwoleniem na broń, to przy zagłębieniu się w temat i szukaniu informacji, jak zacząć i co zrobić, zniechęci się na samym początku i będzie miał taki mętlik w głowie, aż zrezygnuje na starcie. Jak mówi Michał Kwiatkowski ze Strzelnica TV w pierwszym odcinku w którym obali mity o broni: „w Internecie można przeczytać bardzo wiele opinii na temat broni i jej posiadania. W Polsce, najczęściej są to opinie wyssane w palca”.

Czy w Polsce broń posiadają tylko byli milicjanci i żołnierze?

W poprzednim ustroju przed rokiem 1990 w Polsce, faktycznie broń posiadał tylko aparat bezpieczeństwa, czyli milicja (byli funkcjonariusze Policji za PRL) wojsko, służby bezpieczeństwa czy wysocy przedstawiciele aparatu władzy. Jednak po roku 1999, kiedy została stworzona nowa ustawa o broni i amunicji z późniejszymi zmianami doprowadziła do tego, że po spełnieniu kilku podstawowych kryteriów, to broń na własny użytek można otrzymać bez problemów.

Czy pozwolenie na broń, wymaga dużej ilości dokumentów?

Jak mówi w materiale wideo Michał Kwiatkowski ze Strzelnica TV: „żeby dostać pozwolenie na broń w Polsce wystarczy złożyć kilka dokumentów, pójść do lekarza psychologa i psychiatry, zajmuje to tyle ile zrobienie prawa jazdy (…) żeby operować dźwigiem wysokościowym, trzeba złożyć 2 razy więcej papierów i pójść do większej ilości lekarzy”.

Czy posiadając pozwolenie na broń sportową trzeba jeździć na zawody?

Jeżeli posiadasz pozwolenie sportowe, musisz być czynnym zawodnikiem sportowym, czyli musisz uprawiać ten sport- jak mówi Kwiatkowski. W ciągu roku trzeba w sumie wykonać 8 startów, 4 na broń podstawową na przykład pistolet oraz po 2 na bronie dodatkowe, czyli na przykład strzelbę i karabin. Zwodów sportowych w ciągu roku jest bardzo dużo więc, można te wymagania zaliczyć. Jednak, jeśli nie ma się czasu, to są tzw. „zawody ostatniej szansy”. Jak mówi Michał Kwiatkowski ze Strzelnica TV: „organizują to właściwie wszystkie kluby strzeleckie w Polsce. To są zawody, na których wystrzelasz 8 różnych konkurencji i będziesz miał święty spokój”.

Czy broń jest niebezpieczna?

Jak sama nazwa mówi, broń służy do obrony i może wyrządzić komuś krzywdę czy nawet zabić. Jednak jak zapewnia Michał Kwiatkowski „praktycznie nie dochodzi w ogóle do wypadków na strzelnicy, w czasie zawodów czy w ogóle pikników strzeleckich, broń właściwie obsłużona jest całkowicie bezpieczna” – zapewnia prowadzący.

Czy broń może wystrzelić sama?

Jest to bardzo powszechny mit, który nie ma nic wspólnego z prawdą. Broń sama bez powodu nie wystrzeli, jednak trzeba z nią się odpowiednio obsługiwać, by do nieprzypadkowego wystrzału nie doszło. Najlepszym sposobem obycia z bronią jest pójście na strzelnice i zapoznanie się z bronią.

W kolejnym odcinku Michał Kwiatkowski opowie o rodzajach pozwoleń na broń w Polsce.