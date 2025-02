Islamska Republika Iranu nie boi się Trumpa. Zaprezentowała najnowszy okręt

Ceremonia zaprezentowania nowego lotniskowca nazwanego „Szahid Bakri”odbyła się dzień po wystąpieniu irańskiego ministra spraw zagranicznych Abbasa Aragcziego, który odpowiedział na groźby prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące przywrócenia „maksymalnej presji” na Iran i wstrzymania całego irańskiego eksportu ropy naftowej.

Iran pochwalił się, że nowa jednostka, może płynąć nawet przy bardzo niesprzyjającej pogodzie, gdy sztorm osiąga 9 w skali Beauforta.

Według agencji Tasmin, która jest powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, zasięg okrętu wynosi 22 tys. mil morskich, czyli ponad 40 tys. kilometrów. Może przez rok pływać po morzach bez potrzeby tankowania. Okręt może zabrać na pokład do 60 dronów i uzbrojony jest w 30 wyrzutni rakiet. Marynarka wojenne Iranu pochwaliła się, że okręt może też pomieścić 30 małych łodzi szturmowych. Ma też osiem stałych hangarów i cztery mobilne hangary, w których mieszczą się samoloty i łodzie szturmowe.

„Tak jak cudzoziemcy wkraczają na wody terytorialne Iranu, tak my również będziemy działać na odległych wodach zgodnie z prawem międzynarodowym” - zapowiedział podczas prezentacji dronowca gen. Bageri dodając, że Iran ma również prawo do obecności na wodach całego świata, „aż do granic wód terytorialnych wszystkich wybrzeży i będziemy rozwijać tę zdolność”.

