Czy nastąpi koniec broni czarnoprochowej bez zezwolenia? Wpłynęła do sejmu petycja NSZZ Policjantów

Dziś broń czarnoprochową można kupić w Polsce bez zezwolenia, co dla wielu kolekcjonerów i entuzjastów broni jest czymś bardzo atrakcyjnym i przyciągającym. Jednak ten okres może się skończyć i broń czarnoprochowa może się stać mniej dostępna. Jak poinformowała „Rzeczpospolita”, do Sejmu wpłynęła petycja z apelem Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Policjantów, by konieczna była rejestracja broni czarnoprochowej oraz wprowadzenie obowiązku zezwolenia na zakup i posiadanie, jak w przypadku innych rodzajów broni. Czy taka petycja przejdzie?

i Autor: SHUTTERSTOCK broń czarnoprochowa