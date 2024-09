Wojsko Polskie rozpoczęło operację „Fenix”. Prawie 24 tys. żołnierzy jest w akcji

W operacji „Fenix” uczestniczy osiem zespołów inżynieryjnych wyposażonych w ciężki sprzęt, 19 śmigłowców. Minister obrony narodowej skierował do wsparcia działań policji 500 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Wojsko umacnia wały przeciwpowodziowe oraz prowadzi ich rozbudowę w miejscach, w których istnieje taka konieczność. Żołnierze zbudowali m.in most tymczasowy (Radochów).

Wojsko Polskie wspiera dotkniętych powodzią

Bardzo ważne są działania antyepidemiczne i prozdrowotne prowadzone przez armię. Pracują zespoły dezynfekcyjne, a mobilne zespoły medyczne udzielają pomocy w małych miejscowościach, gdzie nie ma szpitali czy czynnych przychodni. W Nysie Wojsko Polskie uruchomiło (19 września) polowy szpital. Do niedzieli przyjął on 226 pacjentów.

Ponadto wojsko zajmuje się dowozem i dystrybucją wody, żywności, prowadzi także punkty z kuchniami polowymi, w których wydawane są ciepłe posiłki. Żołnierze są również zaangażowani w kluczowych hubach z pomocą dla powodzian, prowadząc w nich przeładunki towarów i segregację artykułów.

MON podkreśla w komunikacie, że jest to kolejny etap wsparcia wojska na terenach dotkniętych powodzią. Celem operacji jest łagodzenie skutków kataklizmu dla społeczności lokalnych oraz przyspieszenie odbudowy infrastruktury.

Trzecia misja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Operacja „Fenix” realizowana jest w ramach trzeciej misji sił zbrojnych, której zadania obejmują wsparcie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pomoc ludności cywilnej. Kluczowe znaczenie ma ścisła współpraca z administracją rządową i samorządową, oparta na zaufaniu i sprawnej koordynacji działań.

Zatem od 23 września prowadzona jest operacja „Fenix”. „Wykorzystując mechanizmy współpracy cywilno-wojskowej siły zbrojne priorytetyzują zadania oraz precyzyjnie kierują swoje działania tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Szybkość reakcji wymaga stałej dostępności sił, dlatego w ramach operacji zorganizowane zostaną zgrupowania zadaniowe z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk inżynieryjnych i logistycznych. Działania będą skoncentrowane jak najbliżej poszkodowanych, aby maksymalnie efektywnie wspierać lokalne społeczności…” – czytamy w komunikacie WP.

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk w TOK FM był pytany (23 września) o rozpoczętą operację, która ma przyspieszyć odbudowę infrastruktury na terenach popowodziowych.

– Operacja „Fenix” to, jak sama nazwa wskazuje, podniesienie się po kryzysie powodziowym. Chcemy, żeby wojsko przez najbliższych kilka miesięcy było na miejscu w województwie dolnośląskim i opolskim i krok po kroku pomagało władzom samorządowym oraz oczywiście administracji centralnej odbudować przeprawy, drogi, mosty, żeby pomóc w doprowadzeniu prądu, żeby zabezpieczyć ludność cywilną – wyjaśniał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Przy okazji wiceminister ocenił zachowanie burmistrzów z gmin dotkniętych powodzią. Przypomniał też, że w niektórych miejscowościach premier Zastąpił burmistrzów strażakami, którzy stanęli na czele sztabów kryzysowych...

– Tam, gdzie np. samorządowcy sobie nie poradzili (...). Ale to są rzeczy, które wymagają wyjaśnienia krok po kroku. Naprawdę dzisiaj mógłbym podać dziesieć przykładów, że gdzieś w jakiejś gminie któryś z burmistrzów na przykład popełnił błąd, ale nie chcę dzisiaj tego robić (…). Burmistrzowie, którzy zostali odwołani ze swoich stanowisk, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, dzisiaj bronią tego, co robili. I robią to w taki albo inny sposób. Ale oni też będą, być może, odpowiadali za różnego rodzaju zaniedbania, które się tam wydarzyły i mają prawo do swojej linii obrony…

Trzy kluczowe obszary koncentracji operacji „Fenix”

Wracając do operacji „Fenix”. Koncentruje się ona w trzech kluczowych obszarach:

• odbudowa infrastruktury: działania mają na celu przywrócenie funkcjonowania najważniejszych elementów infrastruktury, w tym dróg, mostów, linii kolejowych i energetycznych, co pozwoli na szybki powrót do normalności w regionach dotkniętych powodzią;

• ograniczeniu ryzyka przyszłych powodzi: w ramach operacji wzmocnione zostaną istniejące systemy przeciwpowodziowe oraz podjęte prace, mające na celu zapobieganie podobnym kataklizmom w przyszłości. W szczególności modernizowany będzie system odprowadzania wód.

• wsparciu ludności cywilnej: wojsko będzie wspierać mieszkańców terenów zagrożonych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, zapewnienie pomocy medycznej i psychologicznej oraz organizację systemu ewakuacji osób szczególnie odczuwających skutki powodzi...

