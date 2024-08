Trwa międzynarodowe ćwiczenie Northern Viking 2024. Modułowa Jednostka Rakietowa z Polski bierze udział

Spis treści

Polacy na ćwiczeniach Northern Viking 2024

O udziale polskich żołnierzy w ćwiczeniu poinformowało w czwartek na portalu X (Twitterze) Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Trwa międzynarodowe ćwiczenie Northern Viking 2024, w którym bierze udział Bateryjny Moduł Bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej" - czytamy.

"Wspólne ćwiczenia NV24 mają na celu wzmocnienie sojuszniczej i narodowej interoperacyjności zarówno w obliczu tradycyjnych zagrożeń militarnych, jak i wojny hybrydowej" - dodano. Northern Viking 2024 trwające od 26 sierpnia do 3 września b.r., jest organizowane przede wszystkim wokół bazy w islandzkim Keflaviku.

Cel ćwiczeń

Celem ćwiczenia jest koordynacja, zwiększanie interoperacyjności i gotowości sił USA, europejskich sojuszników oraz służb Islandii do ew. obrony Islandii - wyspy strategicznie położonej na północnym Atlantyku - i przebiegających nieopodal szlaków komunikacyjnych, przede wszystkim łączących Europę z Ameryką Północną.

Ćwiczenia tego typu mają kluczowe znaczenie, gdyż Islandia jako jedyny sojusznik z NATO nie posiada własnych sił zbrojnych, a ewentualna obrona wyspy spoczywa w całości na sojusznikach. Brak własnego wojska Islandia niejako "rekompensuje" strategicznym położeniem - z jej baz, przede wszystkim bazy w Keflaviku, mogą korzystać amerykańskie oraz należący do innych sojuszników samoloty operujące na północnym Atlantykiem czy Antarktyką. Ponadto Islandia jest istotna z punktu widzenia komunikacji między Europą a Ameryką Północną - np. nad nią lub w jej okolicy przebiega wiele tras lotniczych łączących oba kontynenty.

Jak podano na islandzkich stronach rządowych, w ćwiczeniu bierze udział ok. 1200 żołnierzy i cywilów z Danii, Francji, Niderlandów, Norwegii, Polski i Portugalii. Ze strony Islandii w ćwiczeniu uczestniczą m.in. członkowie straży przybrzeżnej, policji, obrony cywilnej, resortu SZ i innych instytucji.

Morska Jednostka Rakietowa

Morska Jednostka Rakietowa to jedna z jednostek polskiej Marynarki Wojennej, która działa jednakże na lądzie. Do jej zadań należy m.in. ochrona baz MW i innych ważnych obiektów na wybrzeżu oraz zwalczanie wrogich okrętów podwodnych. Jednostka wyposażona jest przede wszystkim w instalowane na ciężarówkach wyrzutnie pocisków Naval Strike Missile (NSM) - przeciwokrętowych pocisków manewrujących, których zasięg wynosi nawet ok. 180 km.

