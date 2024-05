To koniec pewnej epoki. Japońskie czołgi Typ 74 odchodzą na emeryturę

Historia czołgów Typ 74, które służyły w Japońskich Lądowych Siłach Samoobrony od 1975 roku i były produkcji Mitsubishi Heavy Industries dobiegła końca. Japoński czołg był czołgiem zbliżonym jeśli chodzi o parametry do amerykańskich czołgów M60 Patton oraz niemieckich Leopardów 1, które teraz przeżywają „drugą młodość” na Ukrainie.

Z informacji portalu Janes.com, który powołuje się na rzecznika japońskiego ministerstwa obrony z 27 maja, wynika, że czołgi zostały wycofane oraz podjęto decyzję o likwidacji jednostek wyposażonych w stare czołgi. Jeszcze 20 marca informowano, że oficjalnie rozwiązano 9. i 10. batalion czołgów. Jak cytuje rzecznika portal: „W związku z likwidacją jednostek takich jak 9. Batalion Pancerny JGSDF z siedzibą w Iwate, 10. Batalion Pancerny z siedzibą w Imazu i 13. Oddział Pancerny w ramach reorganizacji pod koniec japońskiego kryzysu finansowego w 2023 r. Japońskie Lądowe Siły Samoobrony zbyły około 90 czołgów Typ 74”.

Według informacji od rzecznika, personel z tych jednostek zostanie przeniesiony do innych jednostek, które do tej pory wykonywały te same zadania. Prawdopodobnie ludzie ze zlikwidowanych jednostek trafią do batalionów rozpoznania bojowego, gdzie obsługiwane są kołowe opancerzone pojazdy bojowe MCV (Maneuver Combat Vehicle) Typ 16 - napisały lokalne media japońskie.

Jeszcze w 2021 roku Japonia posiadała około 150 czołgów Typ 74, a w latach 70. – około 850. Obecnie japońska armia wykorzystuje czołgi Typ 10 (111 szt.) oraz Typ 90, których ma 340 szt.

Czołg Typ 74 był produkowany do 1989 roku, a prototyp stworzono 1968 roku. Prace rozpoczęto by zastąpić czołgi Typ 61. Czołg był wyposażony w armatę Royal Ordnance L7 kal. 105 mm oraz karabin maszynowy Typ 74 kal. 7,62 mm sprzężony z armatą. Atakże na wieży przeciwlotniczy karabin maszynowy Browning M2 HB kal. 12,7 m. Japoński czołg był wyposażony w silnik wysokoprężny, 10-cylindrowy Mitsubishi 10 ZF Typ 22 o mocy 720 KM przy 2200 obr./min.

Pancerz czołgu dochodził do 120 mm. Jeśli chodzi o wymiary, to długość całkowita wynosiła 6,85 m, z lufą do przodu 9,41 m, a kadłuba 6,70 m. Z kolei szerokość czołgu wynosiła 3,18 m, a wysokość wynosiła 2,03 – 2,48 m. Masa czołgu wynosiła 36 300 kg, a bojowa 38 000 kg. Załoga czołgu mogła liczyć 4 ludzi: dowódca, kierowca, celowniczy i ładowniczy.

Czołgi ze względu na pacyfistyczną naturę Japonii nie wziął udziału w żadnych działaniach wojennych i w zasadzie brały tylko udział w ćwiczeniach i zadaniach w ramach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest mało prawdopodobne, że czołgi trafią na Ukrainę nie tylko, dlatego że ich wartość bojowa jest obecnie żadna, ale także ze względu na to, że Japonia posiada dość rygorystyczne przepisy co do eksportu swojej broni. Dopiero niedawno to zaczęło się zmieniać przy wspólnym projekcie eksport samolotów 6. generacji, które opracowuje wspólnie z Wielką Brytanią i Włochami. Japonia także zdecydowała się dostarczyć Stanom Zjednoczonym pociski rakietowe Patriot, i jak informowały w tym roku media, dzięki temu USA mogłyby dostarczyć pociski dla Ukrainy. Część czołgów zapewne zostanie przeznaczona do muzeów, wysłana do magazynów lub przeznaczona na złom.