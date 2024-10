Thorium Space prezentuje demonstrator terminala Aurora

W trakcie spotkania przeprowadzono praktyczną demonstrację łączności z teleportem na Cyprze za pomocą satelity geostacjonarnego i terminala Aurora. W pierwszej części pokazu zaprezentowano odbiór zmodulowanego sygnału z satelity, co było widoczne na analizatorze widma oraz monitorze komputera. Następnie, za pośrednictwem komunikatora internetowego, uczestnicy mieli okazję na żywo połączyć się z przedstawicielem operatora Hellas Sat na Cyprze i zobaczyć odbierany sygnał. Cała transmisja była realizowana w paśmie Ka przy użyciu płaskich anten z elektronicznie sterowaną wiązką, technologii w pełni opracowanej przez Thorium Space.

Jest to unikatowe rozwiązanie, jest to płaska antena, zupełnie pozbawiona mechanicznych elementów czy wibracji, która steruje wiązkami do dwóch satelitów jednocześnie elektronicznie i pozwala na użycie operacyjne, w systemach podczas ruchu. Dzisiaj prezentujemy najtrudniejszą formę działania tego terminala, czyli z satelitą geostacjonarnym, który jest najdalej, bo 40 tyś km od ziemi. Terminal może pracować także z niższą orbitą LEO, MEO, wtedy jest dużo łatwiej. – informuje Paweł Rymaszewski, prezes zarządu Thorium Space S.A.