Polsko-amerykański sojusz wzmocniony. Nowoczesny ośrodek szkoleniowy otwarty w Drawsku Pomorskim

Wspólne cele, wspólne działania

Od marca br. nowe obiekty kompleksu Głębokie są obozem dla ok. 500 żołnierzy 13 Regimentu Kawalerii z Dakoty w USA. Nowe koszary mogą pomieścić 2,5 tysiąca żołnierzy. "To nasza wspólna sojusznicza inwestycja" – zaznaczył wicepremier. Kosiniak-Kamysz wielokrotnie akcentował znaczenie solidarności między Polską a USA.

„My deklarujemy lojalność jako solidarność. Dziękujemy za to, co dostajemy, za to wsparcie. Ale też jesteśmy gotowi dawać zawsze to wsparcie sojusznikom” – zapewnił.

Przypomniał, że Polska jako sojusznik USA udowodniła „przyjaźń, lojalność”. Przypomniał wspólne misje w Iraku i Afganistanie. A także obecność ok. 10 tysięcy żołnierzy USA Army w Polsce. „Jesteśmy tutaj na polskiej ziemi, jesteśmy w wielu operacjach, misjach, które są potrzebne dla pokoju i bezpieczeństwa. Nasze współdziałanie nie jest na rzecz wojny, jest właśnie przeciwko wojnie" - zaznaczył szef MON. "Musimy być na tyle silni, na tyle uzbrojeni, musimy inwestować w nasze bezpieczeństwo, po to, żeby nikomu nigdy nie opłacało się nas zaatakować" - dodał.

Dowód na trwały sojusz

Generał Curtis Taylor, odpowiedzialny za taktyczne siły lądowe USA w Polsce, nazwał ośrodek w Głębokim „jasnym dowodem trwałego zaangażowania i sojuszu polsko-amerykańskiego”. Wyraził wdzięczność za gościnę i podkreślił, że Polska zapewnia amerykańskim żołnierzom niezbędne wsparcie logistyczne. "Polska zapewniła program wsparcia, który umożliwia, by nasze formacje koncentrowały się na misji, a jednocześnie były dobrze odżywione i miały gdzie mieszkać" - zaznaczył gen. Taylor. „Jesteśmy dumni, że możemy służyć razem z polskimi sojusznikami” – stwierdził generał.

Budowa nowego ośrodka szkolenia i zakwaterowania Głębokie, na poligonie Drawsko, zakończyła się w 2024 r., sfinansowano ją z funduszy narodowych oraz Programu NATO Security Inwestment Programme (NSIP). Pełną zdolność operacyjną ośrodek osiągnie w 2026 r.

"To jest zaszczyt, że mogę być z wami, gdy podnosimy amerykańska flagę nad tym nowym obiektem szkoleniowym, który został zbudowany przez Polaków dla Amerykanów.

Inwestycje w bezpieczeństwo

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na znaczące inwestycje Polski w amerykański sprzęt wojskowy. „To jest około 60 miliardów zakupów dokonywanych w Stanach Zjednoczonych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Będziemy to kontynuować” – zapowiedział. Podczas uroczystości zaprezentowano m.in. czołgi Abrams, transportery Bradley oraz śmigłowce Black Hawk i Apache.

Wyróżnienie dla Polski

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, generał brygady Dariusz Mendrala, został uhonorowany nagrodą „Army Community Partnership Award for 2024". Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest pierwszym krajem, który otrzymał to wyróżnienie, co świadczy o wysokiej jakości współpracy między naszymi krajami.

PM/PAP