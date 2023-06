Spis treści

Orkiestra Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych wystąpi w Polsce

U.S. Naval Forces Europe and Africa Band, stacjonująca we Włoszech orkiestra Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, zaprezentuje w Polsce orkiestrę dętą w stylu nowoorleańskim - Topside. Topside zahipnotyzował różnorodną publiczność na całym świecie - od tętniących życiem ulic Neapolu po odległe zakątki Nigerii. Trasy koncertowe muzyków stwarzają przestrzeń do wymiany kulturowej, budowania więzi i dzielenia się radością poprzez niepowtarzalne występy. Teraz orkiestra Marynarki Wojennej USA wystąpi w Polsce na czterech koncertach, które zaplanowano od 17 do 20 czerwca w czterech miastach: Tarnowie, Busku Zdroju, Sandomierzu i Kielcach. Wstęp jest wolny.

Topside - zespół orkiestry Amerykańskich Sił Morskich w Europie i Afryce - gra na instrumentach dętych

Jak czytamy w komunikacie Konsulatu USA, Topside "rozpala publiczność kameralnych, jak i wielkich sal koncertowych oraz scen renomowanych festiwali tworząc elektryzującą atmosferę. Każde spotkanie to wyraz pasji i jakość występu na najwyższym poziomie. Wibrująca energia Topside wykracza poza granice geograficzne, przenosząc słuchaczy w niezwykłe miejsca".

Koncerty Topside organizuje Konsulat USA. "Orkiestra szykuje niespodzianki dla polskiej publiczności"

Podczas europejskiej trasy koncertowej 2023 Topside zatrzyma się w Polsce na dłużej. Zagra cztery darmowe koncerty, otwarte dla publiczności, oraz wyjątkowy, kameralny koncert dla Weteranów Powstania Warszawskiego w przededniu amerykańskiego Święta Niepodległości.

W tym składzie sekcja dęta przyjedzie do Polski pierwszy raz. W zeszłym roku mieliśmy koncerty lotników z Air Force Band - mówi Natalia Wabersich, rzeczniczka prasowa Konsulatu USA w Polsce. - Orkiestra szykuje niespodzianki skrojone pod polską publiczność. Będzie okazja posłuchać absolutnych polskich szlagierów w wykonaniu Amerykanów - zapowiada.

Cztery koncerty Topside w Polsce. Program będzie sporym zaskoczeniem

Jak mówi Natalia Wabersich, dynamiczny repertuar Topside, przygotowany specjalnie dla rodzimej publiczności, to mieszanka tradycyjnego jazzu nowoorleańskiego, światowych hitów pop i polskich przebojów. W repertuarze Topside, poza polskimi akcentami, usłyszymy między innymi znane hity Miley Cyrus oraz The Jackson Five. Topside spotka się też z publicznością poza salami koncertowymi. - Zapraszamy 16 czerwca o 09:30 i 17 czerwca o 11:00 na muzyczne niespodzianki w Rynku Głównym w Krakowie - zachęca rzeczniczka Konsulatu USA.

Oto trasa koncertowa Topside 2023 w Polsce:

17 czerwca, godz. 19:00, Tarnów, Amfiteatr Letni , Kopernika 2 (w razie złej pogody: Zespół Szkół Muzycznych, Lippóczy'ego 4)

, Kopernika 2 (w razie złej pogody: Zespół Szkół Muzycznych, Lippóczy'ego 4) 18 czerwca, godz. 15:00, Busko Zdrój, Muszla Koncertowa, Park Zdrojowy (w razie złej pogody: Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22)

(w razie złej pogody: Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22) 19 czerwca, godz. 18:00, Sandomierz, Port Kultury , Portowa 24

, Portowa 24 20 czerwca, godz. 19:00, Kielce, scena letnia przy Kieleckim Centrum Kultury, pl. Moniuszki 2B (w razie złej pogody: Kieleckie Centrum Kultury, pl. Moniuszki 2B) .

"Topside to gwarancja, że każdy znajdzie coś dla siebie. Harmonijne melodie i żywe rytmy przekraczają granice, tworząc uniwersalny język, który jednoczy wszystkich miłośników muzyki. Natalia Wabersich dodaje, że Topside podróżuje po Europie i Afryce, grając około 100 koncertów rocznie" - czytamy w komunikacie amerykańskiego konsulatu. Wstęp na koncerty jest wolny.