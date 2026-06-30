Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z nową, kluczową rolą. Jakie zadania czekają pełnomocniczkę ds. odporności państwa?

We wtorek Rada Ministrów podjęła kluczowe decyzje dotyczące struktury rządowej. Przyjęto rozporządzenie ws. ustanowienia pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa, jednocześnie znosząc stanowisko pełnomocnika rządu do spraw wdrażania instrumentu SAFE. Nowa rola powierzona została Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej, która wcześniej była odpowiedzialna za program SAFE.

💬 Rzecznik rządu @adamSzlapka:Rada Ministrów przyjęła dzisiaj rozporządzenie o ustanowieniu Pełnomocnika Rządu ds. Wzmocnienia Odporności Państwa, którym została Pani Minister Magdalena Sobkowiak - Czarnecka.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 30, 2026

Zmiana w rządzie: Od SAFE do odporności państwa

Decyzja o powołaniu pełnomocniczki ds. wzmocnienia odporności państwa jest podyktowana potrzebą kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa narodowego. Rzecznik rządu Adam Szłapka wyjaśnił, że to naturalny etap ewolucji dotychczasowych działań.

„Nową pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa będzie właśnie pani minister Sobkowiak-Czarnecka, która przestaje pełnić funkcję pełnomocnika rządu do spraw wdrażania instrumentu SAFE. Jest to związane z przejściem do kolejnego etapu” – poinformował Szłapka podczas konferencji prasowej.

Podkreślił również zaufanie do kompetencji Sobkowiak-Czarneckiej, stwierdzając, że jest ona osobą, która „wszystkie projekty dowozi perfekcyjnie”.

Kluczowe zadania nowej pełnomocniczki

Zadania nowo powołanej pełnomocniczki obejmują szeroki zakres działań mających na celu wzmocnienie odporności państwa. Do jej obowiązków należeć będzie przede wszystkim koordynacja aktywności organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Działania te koncentrować się będą na wspieraniu inicjatyw informacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych. Szczególny nacisk położony zostanie na działania służące przeciwdziałaniu dezinformacji, która stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Ponadto, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie wspierać i promować działania w obszarze edukacji obronnej społeczeństwa, co ma kluczowe znaczenie dla budowania świadomości i gotowości obywateli w obliczu potencjalnych kryzysów.

Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że decyzja Rady Ministrów o likwidacji jej poprzedniego stanowiska czyli - funkcji pełnomocnika ds. programu SAFE - i powołanie jej nowego stanowiska ma związek z tym, że program SAFE wchodzi w kolejny etap realizacji.

Dodała, że jej nowa rola - pełnomocnika rządu ds. wzmocnienia odporności państwa, będzie prowadziła do koordynacji działań związanych z przemysłem zbrojeniowym. "To też jest kontynuacja tego, czym zajmowałam się, będąc pełnomocniczką do spraw mechanizmu SAFE" - oświadczyła Sobkowiak-Czarnecka.

Sprecyzowała, że wśród jej zadań znajdzie się także dopilnowanie tego, by wszystkie umowy podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy na czas. To również - jak mówiła - kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów i promowanie polskich firm, by stały się eksproterem na rynku zbrojeniowym.

Do jej zadań należeć będzie również współpraca międzynarodowa, stworzenie najsilniejszego przemysłu zbrojeniowego w Europie. Oporność państwa to też - jak mówiła - edukacja obronna. - Abyśmy wszyscy wiedzieli skąd czerpać sprawdzone informacje, jak reagować kiedy dzieje się coś niepokojącego, co mieć w domu na trudny moment - tłumaczyła.