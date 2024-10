Krwawa strony wojny. W Strefie Gazy zginęło już ponad 13 tys. dzieci

20 października Palestyńska Obrona Cywilna (PCD) poinformowała, że ​​w Dżabalii, Beit Lahja i Beit Hanoun uderzono w dziesiątki domów, ale prośby o koordynację działań w celu dotarcia do rannych i uwięzionych w niedostępnych obszarach okazały się nieskuteczne. Dziesiątki ciał podobno nadal leżą pod gruzami, inne zalegają także na ulicach Dżabalii. Palestyńczycy dotychczas zidentyfikowali 40717 z 42010 ofiar śmiertelnych.

Pogłębia się katastrofa humanitarna w północnej Gazie. Jak informuje ONZ od 1 do 21 października Izrael przepuścił zaledwie cztery z 70 transportów z pomocą humanitarną dla mieszkańców Gazy.

Od 6 października trwa kolejna ofensywa Izraela na północną Gazę. W tej strefie przebywa ok. 400 tys. osób. Większość z nich nie posłuchała wezwań armii izraelskiej do ewakuacji. A to z obawy, że po ewakuacji nigdy nie będą mogli już wrócić do swoich domów. Rozkazy przymusowej ewakuacji są krytykowane również przez biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, które obawia się „zniszczenia palestyńskiej ludności w północnej części Strefy Gazy”

– Nie można stłoczyć ponad dwóch milionów ludzi na powierzchni odpowiadającej wielkości Otwocka – komentuje Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej. – Tereny oznaczane przez Izrael jako „bezpieczne” po pierwsze: nie są bezpieczne, a po drugie: nie nadają się do przyjęcia tak dużej liczby osób.

Giną również ludzie w innych częściach Strefy, jak choćby w Dajr al-Balah, gdzie w szpitalu al-Aksa pomagają lekarze Polskiej Misji Medycznej.

– 18 października w kolejnym ostrzale obozu al-Maghazi w Dajr al-Balah zginęło kilkanaście osób. Ten obóz znajduje się zaledwie trzy kilometry od szpitala al-Aksa, gdzie dziewiątą już zmianę pełnią nasi jordańscy lekarze. Każdego dnia przeprowadzają po kilka poważnych operacji i kilkadziesiąt konsultacji medycznych. Są sfrustrowani tym, że nie mogą zapewnić pacjentom odpowiedniej opieki już po zabiegu: brakuje środków dezynfekcyjnych oraz odpowiedniego pożywienia, które pozwoliłoby na właściwą regenerację organizmu. Szacuje się, że w najbliższym półroczu skrajne niedożywienie może dotknąć 60 tys. dzieci w wieku do lat pięciu – wylicza Małgorzata Olasińska-Chart.

Co się tyczy szpitali... Według najnowszych danych Health Resources and Services Availability Monitoring System (HeRAMS), obejmujących okres do 30 września…:

• 76 proc. wciąż częściowo funkcjonujących szpitali w Strip ma niewystarczające zaopatrzenie w wodę,

• 94 proc. zmaga się z niewystarczającymi urządzeniami sanitarnymi,

• 71 proc. nie jest w stanie przestrzegać właściwych praktyk higieny rąk,

• 82 proc. ma niewystarczający osobisty sprzęt ochronny (PPE),

• 94 proc. szpitali nie jest w stanie prowadzić właściwej segregacji odpadów,

• 88 proc. ma niewystarczające możliwości bezpiecznej utylizacji odpadów medycznych...

Od kilku dni informacje o spodziewanym wsparciu armii rosyjskiej przez żołnierzy północnokoreańskich na drugi plan przesunęły wieści z wojny Izraela z Hamasem i Hezbollahem. Cywile giną każdego dnia. W czwartek (24 października) co najmniej 17 osób zginęło, a rany odniosły 42 osoby, w izraelskim ataku na szkołę pełniącą rolę schroniska dla uchodźców w mieście Nusajrat, w środkowej części Strefy Gazy. IFF (Siły Obronne Izraela) nie skomentowały tego uderzenia. Również w czwartek sekretarz Stanu USA Antony Blinken ogłosił o przekazaniu 135 mln USD dodatkowej pomocy USA dla palestyńskich cywilów...