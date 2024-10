Kosiniak-Kamysz w Kwaterze Głównej NATO. Tematem m.in. bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO

17 października w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO, które odbyło się pierwszy raz pod przewodnictwem nowego sekretarza obrony M. Rutte – jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rozmowy ministrów obrony, które potrwają do 18 października br. służą omówieniu bieżących i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wojny na Ukrainie i zagrożeń ze strony Rosji. Omówione będą także kwestie bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, m.in. podczas sesji z udziałem partnerów z regionu Indo-Pacyfiku. Przed sesją ministrów obrony państw NATO odbyło się posiedzenie uczestników Globalnej Koalicji przeciwko tzw. państwu islamskiemu. Koalicjanci podsumowali 10 lat współdziałania oraz określili kierunki przyszłych działań na rzecz zwalczania tzw. państwa islamskiego.

W formacie Rady NATO–Ukraina ministrowie obrony rozmawiali na temat dalszego wspierania ukraińskiego wysiłku obronnego.

Podczas pierwszego dnia spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli wicepremier podpisał dwa listy intencyjne z państwami sojuszniczymi dotyczące rozwoju zdolności szkoleniowych, a przez to zwiększaniu m.in. interoperacyjności.

Polska jako jeden z pierwszych krajów przystąpiła do inicjatywy DIAMOND (Delivering Integrated Air and Missile Operational Networked Defence), która zakłada zwiększenie interoperacyjności, wspólne szkolenia i wsparcie europejskiego przemysłu obronnego w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Drugi z podpisanych listów dotyczy przystąpienia do inicjatywy szkolenia w symulowanym środowisku sieciowym (Distributed Synthetic Training), która pozwoli na wzmocnienie zdolności polskich sił zbrojnych oraz Sojuszu do realizacji zaawansowanych treningów i ćwiczeń z użyciem najnowszych rozwiązań technicznych. Umożliwienie prowadzenia treningów i ćwiczeń w przestrzeni symulowanej nie zastąpi klasycznych ćwiczeń z wojskami, ale będzie stanowić komplementarny element przygotowania sił zbrojnych do realizacji zadań w zakresie odstraszania i obrony.

Drugiego dnia spotkania ministrów obrony NATO, minister Kosiniak – Kamysz postanowił podzielić się szczegółami spotkania”

„Tematem posiedzenia ministrów obrony państw NATO były kwestie dotyczące odstraszania i obrony, wykonania planów, nowych planów, wykonania zobowiązań ze szczytu NATO w Waszyngtonie. Dla nas bardzo ważny jest temat, który przed chwilą podnosiłem w swojej wypowiedzi dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej. Wczoraj mieliśmy kolejny incydent w Rumunii. Dziś rano rozmawiałem o tym z ministrem obrony Rumunii. Tutaj sojusznicza odpowiedź, sojusznicze postępowanie w tym względzie jest potrzebne. Kwestia współpracy z Ukrainą - to był wczorajszy wieczór. Na roboczej kolacji był obecny pan prezydent Zełenski, minister Umerow. Rozmawialiśmy o tym, jak efektywnie wspierać Ukrainę, o dostawach sprzętu. NATO po szczycie w Waszyngtonie przejęło większą rolę w koordynacji. Również zabezpieczenia całej logistyki” - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz w Brukseli.

„W trakcie sesji rozmawialiśmy również o sprawach dotyczących tych najbliższych wydarzeń analizując sytuację geopolityczną. Tu jest pełna jedność Sojuszu. To już kolejne moje spotkanie i widzę, że ta integracja Sojuszu, również chęć do większych wydatków jest coraz bardziej powszechna. Ten ambitny plan związany nie z 2 %, bo to jest minimum, ale to ma być punkt wyjścia. Ten ambitny plan, który sobie Polska wyznaczyła, 4,7% PKB w przyszłym roku, to jest najwyżej spośród wszystkich państw NATO. Budzi to tutaj wielki szacunek i wiele krajów podąża za Polską. Nie mówię już tylko o krajach wschodniej flanki NATO, ale również kraje Europy południowej zmieniają swoją strategię – poinformował wicepremier.

Podczas sesji Rady Północnoatlantyckiej nt. odstraszania i obrony szefowie resortów obrony podsumowali kluczowe dla Polski kwestie związane z budową zdolności koniecznych dla obrony kolektywnej w naszym regionie, takich jak: logistyka, rozwój zdolności, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz zwiększenie gotowości sił.

Rozmawiałem również w bilateralnych spotkaniach z ministrami państw bałtyckich. Rozmawialiśmy o wyzwaniach dla nowego komisarza do spraw obrony. On wywodzi się z naszego regionu, ze wschodniej flanki NATO, więc tutaj upatrujemy dużą szansę, żebyśmy mogli uzyskać prawdziwy budżet – zaznaczył wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

W drugim dniu wizyty w Brukseli, wicepremier W. Kosiniak-Kamysz odbył rozmowy w formule bilateralnej z z John’em Healey, Sekretarzem Obrony Zjednoczonego Królestwa oraz Pirro Vengu, Ministrem Obrony Albanii.

Spotkałem się również z ministrem obrony Włoch, Luksemburga, Albanii, rozmawiałem także z ministrem obrony Wielkiej Brytanii. Pożegnaliśmy sekretarza Austina, sekretarza obrony USA, bo to ostatnie spotkanie administracji prezydenta Bidena na tym szczeblu. Podziękowałem mu w imieniu naszego państwa, w imieniu Polski za wielkie oddanie na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego, za ogromne zaangażowanie – mówił szef MON.

Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz odniósł się również do podpisanych podczas pierwszego dnia posiedzenia listów intencyjnych.

Najważniejsza umowa dotyczy obrony powietrznej DIAMOND. To jest umowa z inicjatywy brytyjskiej, ale są w niej i Niemcy i Francuzi i Włosi. To jest poważna umowa dotycząca wymiany doświadczeń związanych z obroną powietrzną. To jest kluczowe dla Europy - obrona powietrzna jest po prostu najważniejszą rzeczą. (…) Druga umowa dotyczyła inicjatywy francuskiej - pozyskiwania i uzupełnienia zdolności dalekiego zasięgu. Wiele państw do tej inicjatywy dołączyło, o tym rozmawiamy na Trójkącie Weimarskim. My tę deklarację już zawarliśmy i podpisaliśmy w Waszyngtonie, teraz to po prostu realizujemy zapraszając inne państwa. Trzecia kwestia dotyczyła zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa, wymiany umiejętności w tym zakresie – zaznaczył szef MON.

Jak poinformował szef MON po posiedzeniu Rady, na czele Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC) stanie polski generał.

Rzecz ważna dotycząca Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina w Bydgoszczy. Szefem tego centrum będzie bardzo doświadczony generał Ozga, który wiele lat spędził tutaj w NATO. W sojuszu będzie szefował Centrum Analizy Edukacji i szkolenia NATO-Ukraina, które w lutym tego roku zostało umiejscowione w Bydgoszczy, a deklaracja ze szczytu w Waszyngtonie to potwierdziła. Chcemy osiągnąć wstępne zdolności operacyjne w styczniu 2025 roku, a w ciągu przyszłego roku rozwinąć je do pełnych zdolności. Wzywałem wszystkich naszych sojuszników do udziału. Dobrze, że Polak będzie stał na czele tej jednostki – podkreślił wicepremier.

Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz poinformował, że Wojsko Polskie według sondażu CBOS cieszy się największym w dotychczasowej historii poziomem zaufania społeczeństwa.

Na koniec dobra informacja z Polski. Wojsko Polskie w badaniach CBOSu cieszy się historycznie najwyższym uznaniem. Nigdy takiego poziomu, bo aż 83% zaufania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, w historii badań dotyczących poparcia dla różnych grup zawodowych, różnych środowisk nie było. Wojsko w czasie, kiedy mam zaszczyt być ministrem obrony narodowej, osiągnęło ten poziom najwyższego historycznego zaufania za co bardzo serdecznie dziękuję, bo tylko dzięki naszym obywatelom, dzięki naszym podatnikom jesteśmy w stanie realizować wielką transformację polskiej armii. Budować jej siłę i odporność – poinformował szef MON.