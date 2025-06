Kosiniak-Kamysz: Bałtycka Warta to odpowiedź na zagrożenia w akwenie Morza Bałtyckiego

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej uczestniczą w Forum Bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej pt. Razem dla bezpiecznej Europy, które odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim.

Jak mówił wicepremier:

"Wszystkie działania, które prowadzimy są oparte na dążeniu do pokoju. Na utrzymaniu pokoju. Ale, żeby zachować pokój należy mieć świadomość o zagrożeniach. (…) Dziś głos Polski jest bardzo słyszany w środowisku międzynarodowym. Polska wie jak działa i postępuje Federacja Rosyjska. Zawsze stamtąd szło zagrożenie".

Jak mówił dalej:

"Dzięki naszej prezydencji w UE udało się narzucić tempo i podejście do spraw bezpieczeństwa i obronności w Europie. To między innymi wynegocjowanie pakietu finansowego na rzecz zakupów uzbrojenia, na rzecz obronności. Działania UE wzmacniają #NATO, a nie osłabiają. Tu nie ma sporu instytucjonalnego czy filozoficznego. Środki z UE wzmocnią siłę NATO".

Wicepremier powiedział także, że Polska i państwa wschodniej flanki dobrze zdają egzamin z wzmacniana bezpieczeństwa. "Siła Polski, Europy Środkowej i Skandynawii odnowi Europę. (…) Dziś Polska łączy Europę z USA - przed nami wiele jest do zrobienia w sferze bezpieczeństwa i obronności" - mówił wicepremier.

Kosiniak-Kamysz powiedział także, że Bałtycka Warta to odpowiedź na zagrożenia w akwenie Morza Bałtyckiego

Jak mówił dalej:

"Bałtyk to kluczowe miejsce dla Polski, dla Sojuszu. Kilka tygodniu temu zaproponowaliśmy przystąpienie naszym sojusznikom do działań gwarantujących bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim. Wspólna deklaracja ministrów obrony Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji dotycząca bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego inicjuje nowy etap budowy bezpieczeństwa Bałtyku. To przełomowy dokument, który nadaje nową dynamikę współpracy wojskowej i strategicznej w regionie".