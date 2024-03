Katastrofa greckiego F-16. Pilot przeżył

Do wypadku greckiego samolotu F-16 doszło na Morzu Egejskim w pobliżu małej wyspy Psathoura, 175 kilometrów na północny wschód od Aten. Według greckich mediów, pilot się katapultował, a następnie został uratowany przez śmigłowiec Super Puma ze 130 Skrzydła Bojowego. W misji ratunkowej brał także udział śmigłowiec S-70 z Greckiej Marynarki Wojennej i jeden CL-415. Pilot trafił do szpitala na obserwację na wyspę Lemnos, gdzie znajduje się baza sił powietrznych. Samoloty należał do 337. eskadry 110. Skrzydła Myśliwskiego. Przyczyna katastrofy pozostaje nieznana.

Generał Pacek o roli F-16. Przygnębiające słowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Πτώση Αεροσκάφους F-16 – ΑΤ012/2024 https://t.co/xs481orpVN— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 20, 2024

Grecja posiada 114 sztuk - F-16C oraz 39 szt. - F-16D. Obecnie greckie F-16 są w fazie modernizacji w ramach dużego programu modernizacji floty F-16. W tym roku Grecja otrzymała także zgodę USA na zakup F-35. Środowa katastrofa miała miejsce kilka godzin po tym, jak Grecja odebrała trzy amerykańskie śmigłowce MH-60R Seahawk podczas ceremonii w pobliżu Aten. Producent, Lockheed Martin, powiedział, że dostarczy cztery kolejne MH-60R w 2025 roku.