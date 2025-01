Francuska operacja, do której użyto systemu bezzałogowego MQ-9 Reaper Armée de l'air (Siły Powietrzne Francji) w ramach francuskiej operacji Chammal odbywa się w okresie transformacji politycznej w Syrii, po upadku reżimu Baszara al-Assada w grudniu 2024 roku. Ten okres niestabilności zintensyfikował wyzwania związane z bezpieczeństwem, podkreślając znaczenie utrzymania presji na grupy terrorystyczne, takie jak Państwo Islamskie. Jako kluczowy członek międzynarodowej koalicji „Inherent Resolve”.

Minister Lecornu podkreślił ten postęp na platformie X, stwierdzając:

„Nasze siły zbrojne pozostają w pełni zaangażowane w walkę z terroryzmem w Lewancie”, czemu towarzyszył film przedstawiający trwające operacje. Oświadczenie to podkreśla strategiczne i operacyjne znaczenie misji, odzwierciedlając trwałe zaangażowanie Francji w regionie.

Od samego początku operacja Chammal zaangażowała około 600 francuskich żołnierzy i szereg zasobów, w tym odrzutowce Rafale, fregaty, samolot AWACS, a teraz drony Reaper. To zróżnicowane podejście dowodzi zdolności adaptacyjnych francuskich sił zbrojnych do ewoluujących zagrożeń.

Misja ta, przeprowadzona we współpracy z międzynarodowymi sojusznikami, podkreśla rosnącą rolę systemów bezzałgowych we współczesnych konfliktach. Jednak dalej trzeba je traktować w formie jedno z różnych dostępnych środków.

MQ-9A Reaper to amerykański system bezzałgowyw klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). Zaprojektowany zarówno do misji obserwacyjnych, jak i precyzyjnych uderzeń, dron stał się niezbędnym narzędziem w nowoczesnych działaniach wojskowych. W tej konkretnej misji Reaper zademonstrował swoją zdolność do identyfikowania i neutralizowania celów na podstawie dokładnych danych wywiadowczych, precyzyjnie atakując cel.

Francja rozpoczęła nabywanie systemów bezzałogowych MQ-9 Reaper w 2013 roku, początkowo zamawiając 16 egzemplarzy. Według dostępnych informacji, do 2020 roku francuskie siły powietrzne posiadały sześć takich dronów. W 2024 roku podpisano kontrakt na utrzymanie floty MQ-9 Reaper.

Polska w 2022 roku podpisała umowę na leasing trzech amerykańskich żniwiarzy. Był to pomost przed docelowym zakupem następcy Reapera, czyli MQ-9 SkyGuardian podpisując umowę na zakup jednego zestawu w grudniu 2024 roku za kwotę 1,2 miliarda złotych.