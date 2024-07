Co chińskie okręty robiły na Morzu Bałtyckim? Udały się do Rosji na defiladę, która została odwołana

Obecność chińskich okrętów mogła niektórych zdziwić, bowiem to 20 lipca, dwa chińskie okręty wojenne wpłynęły na Morze Bałtyckie w drodze do Sankt Petersburga, aby wziąć udział w Dniu Marynarki Wojennej Rosji. Niemiecki portal "RND" przekazał, że chiński niszczyciel"Jiaozuo" i okręt zaopatrzeniowy "Honghu" były monitorowane przez niemiecką policję federalną w drodze do Rosji. "Chińczycy przeszli przez niemiecką strefę ekonomiczną w Fehmarnbelt około godziny 14:00 i Kanał Kadet około godziny 16:00 bez żadnych incydentów” – przekazała policja federalna.

A few minutes ago two large warships escorted by a Danish Navy patrol boat entered Baltic Sea. Chinese? Will try and id, happy for help! Closer photos below.They are possibly in company with a Gabon-flagged tanker destined for Russia, started in India. pic.twitter.com/J8EBdLUfVS— Markus Jonsson (@auonsson) July 20, 2024

Oprócz jednostek Floty Bałtyckiej, w wydarzeniu Dnia Marynarki Wojennej w Rosji zwykle biorą udział również jednostki rosyjskiej Floty Północnej. Rosja regularnie zaprasza również zaprzyjaźnione kraje. Jednak na początku tego tygodnia władze Petersburga poinformowały, że defilada morska w ramach centralnych obchodów 328. rocznicy powstania Marynarki Wojennej Rosji zaplanowana na 28 lipca została odwołana z nieznanych przyczyn, a w całym mieście odbędą się mniejsze uroczystości. Odbędzie się jedynie część obchodów z zacumowanymi jednostkami na Newie w rejonie Twierdzy Pietropawłowskiej w Sankt Petersburgu. Według rosyjskich mediów w rejonie Twierdzy Pietropawłowskiej zostanie zacumowanych 12 małych okrętów i łodzi, konwencjonalny okręt podwodny i duże okręty oceaniczne zagranicznych gości w tym Chin. Pierwotnie miały się pojawić takie okręty jak np. fregata rakietowa zwalczania okrętów podwodnych RFS Admirał Lewczenko, duży okręt desantowy RFS Kondopoga czy myśliwski okręt podwodny o napędzie jądrowym B-448 Tambow. Jednak teraz wszystko się może zmienić. Poza tym część lotnicza defilady, również zostanie zredukowana, i mają wystąpić jedynie zespoły akrobatyczne. Można sądzić, że ograniczenie defilady jest spowodowane stratami na froncie na Ukrainie, a także obowiązkami okrętów w ćwiczeniach w innych rejonach. Niedawno pisaliśmy o ćwiczeniach Rosji i Chin. 22 lipca agencja TASS informowała, że marynarki wojenne Rosji i Iranu rozpoczynają ćwiczenia na Morzu Kaspijskim.

Chiny po raz pierwszy wysłały okręty do Petersburga w 2017 roku. W 2019 r. jeden z chińskich niszczycieli również znalazł się wśród odwiedzających zagranicznych okrętów w związku z rosnącą strategiczną współpracą wojskową z Rosją.