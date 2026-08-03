PR Wings to inicjatywa Stowarzyszenia Agencji Public Relations, która od początku ma charakter otwarty. Do udziału zaproszone są agencje PR, marketingowe i eventowe, a także firmy, instytucje publiczne, samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe i media.

– Konkurs PR Wings pokazuje, jak szerokie i różnorodne jest dziś środowisko komunikacji – od kampanii społecznych i edukacyjnych, przez działania korporacyjne, po projekty wykorzystujące nowe technologie i AI. Chcemy doceniać inicjatywy, które nie tylko realizują cele biznesowe, ale także wywierają pozytywny wpływ na otoczenie – mówi Bartłomiej Rajchert, prezes zarządu SAPR.

31 kategorii, w tym nowa: Bezpieczeństwo i obronność

Uczestnicy mogą zgłaszać projekty realizowane od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. w wybranych kategoriach konkursowych. W tym roku jest ich 31 i obejmują m.in. komunikację społeczną i projekty pro bono, ESG i CSR, kampanie edukacyjne, media społecznościowe i influencer marketing, komunikację z wykorzystaniem AI, ochronę przed dezinformacją, PR korporacyjny czy public affairs. Organizatorzy przygotowali również nowe kategorie odpowiadające aktualnym wyzwaniom rynku: Bezpieczeństwo i obronność, Retail i e-commerce oraz Sport, e-sport i gaming.

Nowością tegorocznej edycji jest także możliwość przyznania, obok głównej złotej statuetki, również nagród srebrnych i brązowych, co pozwoli docenić jeszcze większą liczbę wartościowych projektów. Za kształt merytoryczny konkursu odpowiada 19-osobowa Rada PR Wings, złożona z przedstawicieli agencji członkowskich SAPR.

– Wspólnie rozwijamy konkurs tak, aby był jeszcze bardziej dostępny dla różnych firm i organizacji – niezależnie od ich wielkości czy charakteru działalności. PR Wings wyróżnia zarówno duże kampanie o szerokim zasięgu, jak i inicjatywy zmieniające rzeczywistość w mniejszej skali. Zachęcamy do zgłaszania projektów i pokazania efektów swojej pracy – mówi Jakub Zajdel, wiceprezes zarządu SAPR i przewodniczący Rady PR Wings.

Laureatów wyłoni niezależne jury złożone z ponad 90 ekspertów i ekspertek – praktyków oraz autorytetów branży komunikacji, mediów i public relations. Każdy zgłoszony projekt ma szansę zdobyć statuetkę w swojej kategorii oraz Nagrodę Specjalną SAPR, przyznawaną przez przedstawicieli agencji członkowskich Stowarzyszenia Agencji Public Relations.

Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego przesyłania zgłoszeń i skorzystania z premii w postaci niższej opłaty konkursowej: do 30 czerwca, do 17 sierpnia i ostateczny termin – do 9 września 2026 r. Jeszcze w czerwcu planowany jest webinar poświęcony przygotowywaniu zgłoszeń konkursowych. Finalistów poznamy w październiku, a uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 26 listopada w Warsaw Presidential Hotel.

Szczegóły, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie PRWings.pl. Na stronie konkursu znajduje się również na bieżąco aktualizowana lista Partnerów i Patronów Medialnych. Obecnie należą do nich:

Partnerzy: AKPA Polska Press, CEDC, CSRinfo, Farma Bii, Instytut Monitorowania Mediów, Mediaboard Polska, Mediafresh, Warsaw Presidential Hotel

Partnerzy Instytucjonalni: Business Centre Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, IAB Polska, Izba Gospodarki Elektronicznej, Konfederacja Lewiatan, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”, Stowarzyszenie Profesjonalistów Influencer Marketingu, THINKTANK, Uniwersytet SWPS, Zaczytani.org

Partner Prawny: Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy S.K.A.

Patroni Medialni: BiznesAlert.pl, Defence24.pl, DlaHandlu.pl, Goniec.pl, MarketingprzyKawie.pl, MobilityNews.pl, Newseria, Newsline, ngo.pl, Portal Obronny, PortalSamorzadowy.pl, PropertyNews.pl, PRoto.pl, Puls Biznesu, PulsHR.pl, RynekZdrowia.pl, Rzeczpospolita, rp.pl, SportMarketing.pl, THINK MICE, Wiadomości Handlowe, Wirtualnemedia.pl, WNP.pl

Organizator: Stowarzyszenie Agencji Public Relations

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) reprezentuje firmy z branży usług PR, zrzeszając już ponad 40 agencji. Działa na rzecz rozwoju sektora i podnoszenia standardów komunikacji. SAPR wspiera liderów i zespoły komunikacyjne, stawiając na edukację, wymianę doświadczeń i rozwój kompetencji. Organizuje m.in. coroczny konkurs PR Wings, wyróżniający najlepsze polskie kampanie public relations.