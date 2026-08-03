Najlepsze kampanie znów powalczą o skrzydła. Rusza 6. edycja PR Wings

oprac. Karolina Modzelewska
2026-08-03 16:08

Ruszyły zgłoszenia do 6. edycji konkursu PR Wings, nagradzającego najlepsze polskie kampanie z obszaru komunikacji i public relations. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów, które wyróżniają się skutecznością, kreatywnością oraz realnym wpływem na otoczenie.

PR Wings to inicjatywa Stowarzyszenia Agencji Public Relations, która od początku ma charakter otwarty. Do udziału zaproszone są agencje PR, marketingowe i eventowe, a także firmy, instytucje publiczne, samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe i media.

– Konkurs PR Wings pokazuje, jak szerokie i różnorodne jest dziś środowisko komunikacji – od kampanii społecznych i edukacyjnych, przez działania korporacyjne, po projekty wykorzystujące nowe technologie i AI. Chcemy doceniać inicjatywy, które nie tylko realizują cele biznesowe, ale także wywierają pozytywny wpływ na otoczenie – mówi Bartłomiej Rajchert, prezes zarządu SAPR.

31 kategorii, w tym nowa: Bezpieczeństwo i obronność

Uczestnicy mogą zgłaszać projekty realizowane od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. w wybranych kategoriach konkursowych. W tym roku jest ich 31 i obejmują m.in. komunikację społeczną i projekty pro bono, ESG i CSR, kampanie edukacyjne, media społecznościowe i influencer marketing, komunikację z wykorzystaniem AI, ochronę przed dezinformacją, PR korporacyjny czy public affairs. Organizatorzy przygotowali również nowe kategorie odpowiadające aktualnym wyzwaniom rynku: Bezpieczeństwo i obronność, Retail i e-commerce oraz Sport, e-sport i gaming.

Nowością tegorocznej edycji jest także możliwość przyznania, obok głównej złotej statuetki, również nagród srebrnych i brązowych, co pozwoli docenić jeszcze większą liczbę wartościowych projektów. Za kształt merytoryczny konkursu odpowiada 19-osobowa Rada PR Wings, złożona z przedstawicieli agencji członkowskich SAPR.

– Wspólnie rozwijamy konkurs tak, aby był jeszcze bardziej dostępny dla różnych firm i organizacji – niezależnie od ich wielkości czy charakteru działalności. PR Wings wyróżnia zarówno duże kampanie o szerokim zasięgu, jak i inicjatywy zmieniające rzeczywistość w mniejszej skali. Zachęcamy do zgłaszania projektów i pokazania efektów swojej pracy – mówi Jakub Zajdel, wiceprezes zarządu SAPR i przewodniczący Rady PR Wings.

Laureatów wyłoni niezależne jury złożone z ponad 90 ekspertów i ekspertek – praktyków oraz autorytetów branży komunikacji, mediów i public relations. Każdy zgłoszony projekt ma szansę zdobyć statuetkę w swojej kategorii oraz Nagrodę Specjalną SAPR, przyznawaną przez przedstawicieli agencji członkowskich Stowarzyszenia Agencji Public Relations.

Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego przesyłania zgłoszeń i skorzystania z premii w postaci niższej opłaty konkursowej: do 30 czerwca, do 17 sierpnia i ostateczny termin – do 9 września 2026 r. Jeszcze w czerwcu planowany jest webinar poświęcony przygotowywaniu zgłoszeń konkursowych. Finalistów poznamy w październiku, a uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 26 listopada w Warsaw Presidential Hotel.

Szczegóły, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie PRWings.pl. Na stronie konkursu znajduje się również na bieżąco aktualizowana lista Partnerów i Patronów Medialnych. Obecnie należą do nich:

Partnerzy: AKPA Polska Press, CEDC, CSRinfo, Farma Bii, Instytut Monitorowania Mediów, Mediaboard Polska, Mediafresh, Warsaw Presidential Hotel

Partnerzy Instytucjonalni: Business Centre Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, IAB Polska, Izba Gospodarki Elektronicznej, Konfederacja Lewiatan, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”, Stowarzyszenie Profesjonalistów Influencer Marketingu, THINKTANK, Uniwersytet SWPS, Zaczytani.org

Partner Prawny: Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy S.K.A.

Patroni Medialni: BiznesAlert.pl, Defence24.pl, DlaHandlu.pl, Goniec.pl, MarketingprzyKawie.pl, MobilityNews.pl, Newseria, Newsline, ngo.pl, Portal Obronny, PortalSamorzadowy.pl, PropertyNews.pl, PRoto.pl, Puls Biznesu, PulsHR.pl, RynekZdrowia.pl, Rzeczpospolita, rp.pl, SportMarketing.pl, THINK MICE, Wiadomości Handlowe, Wirtualnemedia.pl, WNP.pl

Organizator: Stowarzyszenie Agencji Public Relations

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) reprezentuje firmy z branży usług PR, zrzeszając już ponad 40 agencji. Działa na rzecz rozwoju sektora i podnoszenia standardów komunikacji. SAPR wspiera liderów i zespoły komunikacyjne, stawiając na edukację, wymianę doświadczeń i rozwój kompetencji. Organizuje m.in. coroczny konkurs PR Wings, wyróżniający najlepsze polskie kampanie public relations.

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