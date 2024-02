To reakcja na słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w poniedziałek (26 lutego) stwierdził, że w kwestii takiej pomocy „nie należy niczego wykluczać”, Jego zdaniem zachodni sojusznicy nie powinni wykluczać żadnej opcji, gdy chodzi o zapobieżenie rosyjskiemu zwycięstwu na Ukrainie. Jednak podkreślił, że na tym etapie nie ma konsensusu.

Po takim stwierdzeniu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł przed bezpośrednim konfliktem, jeśli na Ukrainie pojawią się wojska NATO.

Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii Rishi Sunaka powiedział, że kraj nie ma planów rozmieszczenia wojsk na Ukrainę na dużą skalę, poza niewielką liczbą personelu już szkolącego siły ukraińskie.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz stwierdził, że nie uległo zmianie uzgodnione stanowisko, że żaden kraj europejski ani członek NATO nie wyśle ​​wojsk na Ukrainę.

Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson – cytują światowe agencje prasowe - oświadczyła: „Prezydent Biden dał jasno do zrozumienia, że ​​Stany Zjednoczone nie wyślą żołnierzy do walki na Ukrainie”. Joe Biden wierzy, że „drogą do zwycięstwa” jest zapewnienie pomocy wojskowej, „aby żołnierze ukraińscy mieli broń i amunicję potrzebną do obrony” – głosi oświadczenie.

Francuski minister spraw zagranicznych Stephane Sejourne tłumaczył, że prezydent Macron mówiąc to, co powiedział, miał ma na myśli wysłanie żołnierzy do określonych zadań, takich jak pomoc w rozminowywaniu, produkcja broni na miejscu i prowadzenia cyberobrony.

Pieskow jeszcze nie skomentował tego tłumaczenia.

M. SAWICKI: NA POCZĄTKU WOJNY NIEMCY I FRANCJA BYŁY PO STRONIE ROSJI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.