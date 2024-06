Ukraina już używa amerykańskiej broni do ataków wewnątrz Rosji. Putin straszy odwetowymi działaniami asymetrycznymi

Broń została użyta zgodnie z niedawno zatwierdzonymi wytycznymi prezydenta Joe Bidena, zezwalającymi na użycie amerykańskiej broni do uderzeń wewnątrz Rosji w ograniczonym celu obrony Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy.

Źródło AP, które "nie zostało upoważnione do publicznego komentowania tej delikatnej kwestii", nie sprecyzowało, gdzie amerykańską bronią uderzono w Rosji.

Dyrektywa Bidena zezwala na użycie broni dostarczonej przez USA do uderzania w siły rosyjskie, które atakują lub przygotowują się do ataku. Nie zmienia to polityki USA, która zabrania Ukrainie używania dostarczonych przez Amerykanów pocisków ATACMS lub pocisków dalekiego zasięgu i innej amunicji do ataków wewnątrz Rosji, powiedzieli amerykańscy urzędnicy.

Ukraińscy politycy zintensyfikowali apele do USA o umożliwienie siłom Kijowa obrony przed atakami pochodzącymi z terytorium Rosji. Charków znajduje się zaledwie 20 kilometrów od granicy z Rosją i był intensywnie atakowany przez Rosjan.

CELEM PUTINA JEST ZNISZCZENIE UKRAINY! Prof. Jan Malicki

Nacierając w północno-wschodnim obwodzie charkowskim, siły rosyjskie wykorzystały długie opóźnienie w uzupełnianiu amerykańskiej pomocy wojskowej. Ponadto niewystarczająca produkcja wojskowa w Europie Zachodniej spowolniła kluczowe dostawy na pole bitwy dla Ukrainy.

Według raportu Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) z 3 czerwca siły ukraińskie uderzyły w rosyjską baterię obrony powietrznej S-300/400 w obwodzie białogrodzkim, prawdopodobnie za pomocą systemu rakiet artyleryjskich wysokiej mobilności (HIMARS), 1 lub 2 czerwca.

System obrony powietrznej znajdował się około 60 kilometrów od obecnej linii frontu w północnym obwodzie charkowskim i ponad 80 kilometrów od miasta Charków, które znajduje się w zasięgu HIMARS, podał ISW.

Potwierdzenie uderzeń nastąpiło w momencie, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzał Katar, który wraz z Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi był ważnym mediatorem w wymianie więźniów i innych negocjacjach między Rosją a Ukrainą od początku wojny.

Putin straszy działaniami asymetrycznymi jako odwet

Władimir Putin, który 5 czerwca rozmawiał z zagranicznymi mediami, oznajmił, że skoro Ukraina używa zachodniej broni do ataków na terytorium Rosji, to Kreml może podjąć działania "asymetryczne" i dostarczać analogiczną broń krajom, które zaatakują państwa Zachodu.

Konferencja prasowa Putina odbyła się na marginesie międzynarodowego forum gospodarczego w Petersburgu. Dyktator powiedział zagranicznym dziennikarzom, że fakt iż Niemcy zgodziły się na to, by dostarczana przez nich broń była wykorzystywana do ataków na terytorium Rosji to "niebezpieczny krok", a Moskwa zastrzega sobie prawo do "działania w ten sam sposób".

Nowe stanowisko Berlina w sprawie wykorzystania niemieckiej broni "oznaczałoby bezpośrednie zaangażowanie w wojnę przeciw Federacji Rosyjskiej" - powiedział Putin.

Posługiwanie się zachodnią bronią do ataków na rosyjskich terytoriach wymaga udziału personelu wojskowego poszczególnych krajów przy obsłudze sprzętu, jego kontroli i wyznaczaniu celów, wobec czego Rosja może podjąć takie kroki odwetowe jak dostarczanie broni podobnego typu innym stronom, aby atakowały wybrane państwa - oświadczył dyktator, po czym dodał: "Pomyślimy o tym" - relacjonuje Associated Press.

Putin oznajmił również, że straty Ukrainy są pięciokrotnie większe od strat Rosjan. "Próba przeprowadzenia mobilizacji na Ukrainie jest związana z ich stratami na polu walki, które są bardzo duże (...). Według naszych obliczeń Ukraina traci około 50 tys. ludzi miesięcznie" - dodał.

Skomentował też niedawną decyzję nowojorskiej ławy przysięgłych, która uznała Donalda Trumpa za winnego 34 przestępstw związanych z fałszowaniem rachunków biznesowych, by opłacić milczenie gwiazdy porno, z którą miał romans.

"(Amerykanie) spalają się od środka, swoje państwo, swój system polityczny. To oczywiste dla całego świata, że postępowanie wobec Trumpa, zwłaszcza w sądzie, w związku z zarzutami dotyczącymi wydarzeń sprzed lat, bez bezpośrednich dowodów, to po prostu wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości do wewnętrznej walki politycznej" - oznajmił Putin.

PO/PAP