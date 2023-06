Nowa Kachowka. Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze. Rozpoczęto ewakuację mieszkańców

Jak informuje portal Ukraińska Prawda, o wyznaczeniu nadzwyczajnego posiedzenia RBNiO poinformował szef rady Ołeksij Daniłow. Siły rosyjskie wysadziły w powietrze zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Informację przekazały we wtorek (6 czerwca) rano Siły Zbrojne Ukrainy. Po wysadzeniu zapory wodnej na Dnieprze w okupowanej Nowej Kachowce, władze obwodu chersońskiego ogłosiły ewakuację mieszkańców zagrożonych zalaniem terenów i ostrzegły, że za pięć godzin woda osiągnie poziom krytyczny. Nowa Kachowka położona jest w odległości około 70 km. od Chersonia.

Władze Ukrainy jeszcze jesienią zeszłego roku ostrzegały, że jeśli wojska rosyjskie przerwą zaporę w elektrowni wodnej w Nowej Kachowce, to w strefie zalania znajdzie się ponad 80 miejscowości. – Rosyjska armia dokonała kolejnego aktu terroru - wysadziła Kachowską Elektrownię Wodną. Za pięć godzin woda osiągnie poziom krytyczny – oświadczył Ołeksandr Prokudin, szef Chersońskiej Wojskowej Administracji Obwodowej. Według MSW Ukrainy po wysadzeniu zapory elektrowni w Nowej Kachowce w strefie zagrożonej zalaniem znajduje się co najmniej 10 miejscowości na prawym, zachodnim brzegu Dniepru. Są to:

Mykołajiwka,

Olhiwka,

Lowo,

Tiahynka,

Poniatiwka,

Iwaniwka,

Tokariwka,

Prydniprowskie,

Sadowe,

częściowo miasto Chersoń.

W strefie zagrożenia znalazło się około 16 tys. ludzi. Władze obwodu zorganizowały ewakuację mieszkańców zagrożonych terenów. Wywożeni są oni ze swoich miejscowości do Chersonia i Mikołajowa, a stamtąd pociągami do innych miast Ukrainy. – Skala zniszczeń, prędkość i ilość wody oraz prawdopodobne obszary powodzi są ustalane – poinformowała ukraińska armia na Facebooku. Już w październiku 2022 r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że jeśli siły rosyjskie przerwą zaporę w elektrowni wodnej w Nowej Kachowce, to w strefie zalania znajdzie się ponad 80 miejscowości, tym miasto Chersoń.

Alarm przeciwlotniczy w całej Ukrainie. Atak na Kijów

W nocy z poniedziałku na wtorek na obszarze całej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Silne eksplozje było słychać m.in. w Kijowie. Informację przekazał portal "Ukraińska Prawda". Mer Kijowa Watalij Kliczko napisał na Telegramie, że systemy obrony powietrznej odpierają ataki na miasto. Obrona przeciwlotnicza odparła w nocy kolejny rosyjski atak powietrzny na Kijów. Jak poinformował we wtorek (6 czerwca) nad ranem szef administracji wojskowej miasta Serhij Popko, systemy obrony zestrzeliły ponad 20 pocisków manewrujących. – Wszystkie (pociski) zostały zestrzelone, nie było trafień – zapewnił Popko na Telegramie.

