Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu dziennikarzy portalu Ważnyje Istorii (Ważne Historie); portalu niezależnego od rosyjskiej władzy i specjalizującego się w odkrywaniu tego, co ta władza stara się ukryć przed społeczeństwem. Warto zapoznać się z tym specjalnym projektem – jak podkreślają jego twórcy – o gorliwych „patriotach” Rosji, którzy piętnują Zachód, ale nie odrzucają „wrogich” aktywów. Można nie tylko obejrzeć zdjęcia nieruchomości rosyjskich VIP-ów, ale także wybrać się na spacer po okolicy za pomocą Google Street View. Na razie skatalogowano stosunkowo niewielu osobników. WH zapowiada, że lista zagranicznych posiadłości turbo-patriotycznych bogaczy jest regularnie aktualizowana.

WH bez ogródek potępia takich, którzy głoszą, że Zachód jest wrogiem Rosji i jednocześnie nie przeszkadza im, że mają ekstrawaganckie posiadłości w tych państwach i gdyby nie to, że większość z nich jest objęta sankcjami, to pewnie stamtąd wyrażaliby poparcie dla SWO (specjalnej operacji wojskowej)! W projekcie WH uwzględniono posiadłości rosyjskich: parlamentarzystów, gubernatorów, kierownictwa spółek państwowych, sędziów, propagandystów, tzw. osób publicznych, czyli tych, których stać było na kupno nieruchomości w państwach wrażych Rassiji. Teraz nie bardzo mogą z luksusów korzystać, bo zostali objęci sankcjami...

VIP-ów skatalogowano w porządku alfabetycznym. Wystarczy kliknąć na nazwisko delikwenta, by dowiedzieć się, kto zacz, które państwa nałożyły na niego sankcje i gdzie maj zamrożony majątek. Pierwszym na liście jest Aleksander Babakow – wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. Objęty sankcjami przez: UE, Wielką Brytanię, USA, Kanadę, Szwajcarię, Australię, Japonię i Ukraina. Ma „domek” kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Wersalu, w Saint-Leger-en-Yvelines. Majątek ze statusem: „zamrożony”. Innym turbo-patriotą, któremu imperialiści zamrozili majdan jest numer jeden rosyjskiej propagandy, można byłoby go porównać z Jerzym Urbanem stanu wojennego. To Władimir Sołowjow. Ten lubi Włochy i ma tam trzy domy nad jeziorem Como i jeden w części (współwłasność z matką). Każdy o powierzchni od 400 do 900 m kw. Uwidoczniony na zdjęciu mężczyzna to Siergiej Krawcow, minister edukacji Federacji Rosyjskiej. Ma cztery mieszkania w Karlowych Warach.

Dalszą część wycieczki proponujemy zaliczyć w trybie indywidualnym. Wystarczy kliknąć w ten link i voilà!