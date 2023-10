Bartosiak: Rozpoczęła się skalowalna wojna światowa

Ostatnie tygodnie to bardzo niepokojące wieści z Bliskiego Wschodu, gdzie Izrael został zaatakowany przez Hamas oraz już zapowiedział odwet. Zdaniem Jacka Bartosiaka konflikt ten może rozlać się na inne kraje, a Stany Zjednoczone, które do tej pory wspierały Ukrainę, będą musiały udzielić pomocy także Izraelowi. Jak podkreślił Jacek Bartosiak, taka sytuacja z pewnością jest na rękę Władimirowi Putinowi, który od kilku miesięcy przygotowuje się do długiej wojny z Ukrainą. - To co się dzieje jest na rękę Putinowi, ponieważ odciąga uwagę Stanów Zjednoczonych od Ukrainy. W ogóle świata od Ukrainy, i to się staje jedną z kampanii skalowalnej wojny światowej, która właśnie się rozpoczęła - powiedział dr Jacek Bartosiak. Jak dodał, "Jake Sullivan prowadzi tę wojnę tak, by jej nie wygrać i jej nie przegrać, czyli Amerykanie tak dają uzbrojenie Ukraińcom, aby nie wygrać i nie przegrać. No może teraz Biden zrozumiał, że jak mu się pojawiło wiele frontów, to może warto by było, żeby Ukraińcy wygrali. Nie wiem, zobaczymy jak będzie. Musimy wiedzieć, że trwa konflikt na Kapitolu. Nie ma spikera Izby, nie ma porozumienia między Republikanami a Demokratami, Ameryka jest w głębokim kryzysie, nie mówiąc o tym, że są rekordowe długi i deficyt."

Jacek Bartosiak zwrócił również uwagę na to, że wszystko może się zmienić po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta - przypomnijmy, że już za rok w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie.