Czaputowicz: To jak się wojna na Ukrainie skończy powinno leżeć w interesie Stanów Zjednoczonych

Podczas konferencji Warsaw Security Forum 1 października profesor Jacek Czaputowicz skomentował pomoc państw zachodnich dla Ukrainy po ponad dwóch latach wojny, a także czy dojdzie do zmian w polityce amerykańskiej względem Ukrainy.

Jak powiedział profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych:

„Polityka amerykańska jest określona, ale niepewna. Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę, ale stawiają dużo znaków zapytania, obawiając się reakcji Rosji, która jest zagrożeniem dla całego świata. Zobaczymy jednak, kto wygra wybory w USA. Myślę jednak, że kto by nie wygrał, to jednak w interesie USA będzie powstrzymanie Władymira Putina i Rosji, ponieważ państwo to wraz z sojuszu z Chinami, będzie zagrażać pozycji światowej Stanów Zjednoczonych".