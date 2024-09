Targi MSPO 2024. Armit: Szkła balistyczne, fotele przeciwwybuchowe i wiele więcej

Jednym z wystawców w czasie targów MSPO w Kielcach była firma Armit, która zajmuje się dostarczaniem sprzętu i nowoczesnych technologi na potrzeby wojska, policji oraz innych służb mundurowych. Firma jest przedstawicielem lub otrzymała prawo do dystrybucji produktów od swoich partnerów takich jak OSG (Oran Safety Glass), Mobius Protection Systems, Magam Safety czy AccuBeat.

Na stoiku firmy Armit mogliśmy zobaczyć szkło pancerne od OSG (Oran Safety Glass). Szkło to jest wykorzystywane w pojazdach, które wymagają opancerzenia. Przedstawiona próbka na stoisku firmy była po próbach balistycznych w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej WITPiS. Szkło pancerne przedstawione na stoisku, według przedstawiciela firmy Armit: „może zapewnić bardzo wysoki poziom ochrony balistycznej”. Warstwowe szkło, które jest wykorzystywane w produktach OSG (Oran Safety Glass) i składa się z warstw szkła i tworzywa. Szkło pancerne ma zapewniać najwyższą ochronę, nawet przed wieloma uderzeniami w bliskiej odległości. Produkty według producenta spełniają normy ATPD-2352 oraz STANAG 4569 (poziomy od 1 do 4), a także równoważne normy amerykańskiego US National Institute of Justice (NIJ).

i Autor: Portal Obronny szkło pancerne od OSG (Oran Safety Glass)

Szkło jest przeznaczone zarówno do zastosowań wojskowych, jak i cywilnych w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Zastosowania obejmują zarówno pojazdy, jak i budynki takie jak biura rządowe i ambasady. Ponadto firma wytwarza specjalne szkło dla śmigłowców lekkich i okrętów. OSG (Oran Safety Glass) został wybrany jako dostawca dla programu JLTV. W Polsce realizuje dostawy już od kilku lat głównie dla JELCZ.

Co ciekawe według przedstawiciela na stoisku, OSG (Oran Safety Glass) gwarantuje dłuższą gwarancję na swoje produkty niż konkurencja. Standardowy produkt ma gwarancje na dwa lata, a szkło od OSG zapewni przejrzystość od 4 do 5 lat. I nie kosztuje dwa razy więcej – mówi przedstawiciel firmy.

Kolejny produkt na stoisku Armit, to także był kategoria pojazdowa, a mianowicie fotele przeciwwybuchowe od firmy Mobius Protection Systems, który jest producentem różnego typu foteli do pojazdów wojskowych, chroniących załogę przed skutkami eksplozji materiału wybuchowego pod pojazdem. Fotel przeciwwyuchowy opracowany został przez inżynierów Mobius Protection Systems z wykorzystaniem tzw. systemu spiralnych mechanizmów absorbujących energię, przez co łagodzi siłę oddziaływania wybuchu i obniża przeciążenia działające na pasażerów. W normalnym fotelu uderzenie przenosi się na kręgosłup żołnierza. Konstrukcja fotela od Mobius Protection Systems zapewnia, że specjalna spirala opatentowana przez firmę sprawia, że ona się plastycznie rozciąga i bierze na siebie, to uderzenie, a potem bardzo powoli opada, w związku z tym przeciążenie kręgosłupa żołnierza nie jest tak duże i sprawia większą przeżywalność. Firma Mobius Protection Systems zbiera doświadczenie z armii izraelskiej, która bardzo często ma do czynienia z atakami na pojazdy, gdzie są wykorzystywane miny pułapki. W armii izraelskiej jest powszechny wymóg, by takie fotele w pojazdach wojskowych wykorzystywać. Fotel jest również obecny w dużych światowych projektach (MOWAG Piranha, Hanwha's Redback – BWP w Australii) itp. Dodatkową zaletą jest także bardzo duża elastyczność producenta, który ma wiele bazowych konstrukcji, ale może także dopasować się do wymagań klienta jak mocowanie, masa, kolorystyka, pasy bezpieczeństwa do fotela.

Kolejnym produktem zaprezentowanym na stoisku były zbiorniki paliwa, lub pokrycia dla np. cystern, które zapobiegają wyciekowi paliwa po przestrzeleniu (samouszczelniające się) od firmy Magam Safety. Taki wymóg jest np. dla ciężarówek dla nośników Patriota. Firma chwali się, że ma pierwsze wdrożenia w Polsce.

Zbiorniki są wykonane i pokryte specjalną mieszanką gumową. Zbiorniki są powszechnie stosowane w pojazdach wojskowych i lotnictwie, samoistnie zabezpieczając się przed wyciekiem paliwa, nawet po przestrzeleniu pociskiem kalibru 20 mm. W momencie przestrzelenia guma wchodzi w reakcję z paliwem, to wtedy otwór „zasklepia się” i nie ma wycieku. Dzięki temu pojazd jest bezpieczny i może się poruszać dalej, a nie zostaje unieruchomiony.

Jak zwrócił uwagę przedstawiciel Armit na stoisku; „żeby zespawać z blachy pancernej szczelny zbiornik paliwa, to uzyskanie tej szczelności w spawaniu jest wymagająca”. Zaprezentowany na stoisku zbiornik pochodził od jednego z bezzałogowców produkowanych w Izraelu. Zbiorniki te są także wykorzystywane w śmigłowcach i samolotach myśliwskich Izraela.

Ostatnim produktem był rubidowy zegar atomowy od firmy AccuBeat, Jest to wykorzystywane w synchronizacji i systemów radarowych, które zbierają informacje. I w dzisiejszym czasie daje to odporność na powszechne zjawisko zakłócanie GPS-u. Bądź przechwytywania sygnału tzw. spoofing czyli wróg podaje nam fałszywą pozycję za pomocą GPS i np. jeśli dowódca pojazdu tego nie wie, to może mieć wrażenie, że znajduje się w innym obszarze – tłumaczy przedstawiciel stoiska.

Za pomocą tego urządzenia porównanie zegara, który jest niezależny od GPS z tym zegarem, który GPS daje, pozwala wykryć, że coś jest nie tak i ocenić czy GPS jest zakłócony.

Poza tym, zegar ma wiele zastosowań pozawojskowych w infrastrukturze krytycznej, elektrowniach, GSM – to wszystko wymaga superdokładnej synchronizacji, a dotychczasowe źródło sygnału radiowego – GPS – staje się coraz bardziej zawodne wskutek zakłócania.

Występuje także zainteresowanie w systemach radarowych, łączności prezentowane przez Armit.