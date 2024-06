S-70M Black Hawk z PZL Mielec trafi do Rumunii. Podpisano kontrakt na zakup dodatkowego śmigłowca

Ten dodatkowy statek powietrzny dołączy do rumuńskiej floty wyprodukowanych w Europie śmigłowców Sikorsky S-70M Black Hawk, które są obecnie wykorzystywane w konfiguracji morskiej i lądowej przez służby ratownicze i poszukiwawcze oraz jednostki pożarnicze. Będą one także używane do realizacji misji transportowych oraz wsparcia medycznego w nagłych wypadkach. W 2023 r. Rumunia otrzymała siedem śmigłowców S-70M w ramach umowy ramowej na maksymalnie dwanaście śmigłowców Black Hawk polskiej produkcji. Oznacza to, że flota należących do Rumunii S-70M wzrośnie do ośmiu sztuk.

„Zbudowany w Polsce S-70M Black Hawk zwiększy możliwości rumuńskiej floty śmigłowców Black Hawk i wesprze ten kraj w jego zadaniach w ramach wzmacniania europejskiej gotowości na wypadek klęsk żywiołowych” - powiedział Dennis Goege, wiceprezes Lockheed Martin w Europie Środkowej i Wschodniej. „Te śmigłowce nowej generacji będą długoletnim wzmocnieniem dla Rumunii, oferując ulepszone funkcje i bezpieczeństwo lotu w połączeniu z dużą ładownością, a te zdolności operacyjne zostały zademonstrowane na całym świecie, szczególnie przez jednostki walczące z pożarami w Stanach Zjednoczonych”. Rumunia dokonała zakupu dzięki europejskiemu funduszowi RescEU, służącemu do finansowania nowych samolotów i śmigłowców wykorzystywanych w operacjach ochrony ludności i niesienia pomocy humanitarnej.

Amerykańskie Apache i Black Hawk ILA 24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rosnące regionalne możliwości śmigłowca Black Hawk „Zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami wojskowymi, śmigłowiec S-70 Black Hawk jest platformą podwójnego zastosowania, która idealnie nadaje się do wykonywania misji dalekiego zasięgu, a także na dużych wysokościach wymaganych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii. To ważne w przypadku katastrof, prowadzenia akcji ratowniczych i poszukiwawczych, transportu medycznego, podnoszenia i przenoszenia ładunków zewnętrznych, gaszenia pożarów oraz w trakcie realizacji morskich misji ratunkowych” - powiedział Janusz Zakręcki, Prezes, Dyrektor Naczelny PZL Mielec.

Wojskowa konstrukcja tych wytrzymałych śmigłowców pozwala im latać w trudnych warunkach pogodowych i środowiskowych. Skuteczność śmigłowców Black Hawk została potwierdzona przez ponad 5000 jednostek będących w użyciu na całym świecie, które łącznie wylatały ponad 5 milionów godzin bojowych i są ciągle ulepszane. Ten wielozadaniowy śmigłowiec został zakupiony i jest użytkowany przez ponad 35 krajów.

Na początku tego roku Lockheed Martin i Aerostar S.A. otworzyły pierwsze w Europie certyfikowane centrum obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) śmigłowców S-70 Black Hawk. Centrum MRO Black Hawk założone w rumuńskim Bacău będzie wspierać dostępność operacyjną i utrzymanie śmigłowców Black Hawk.

Na podstawie komunikatu prasowego Lockheed Martin