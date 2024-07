Ruszyło się ws. fabryki amunicji Rheinmetalla na Ukrainie. Podpisano ważną umowę

Jak napisała firma w komunikacie prasowym, zamówienie stanowi punkt wyjścia do realizacji ogłoszonego w lutym 2024 roku projektu budowy fabryki amunicji w Ukrainie. Według Rheinmetall, zamówienie obejmuje kompletne wyposażenie techniczne fabryki, aż do uruchomienia o łącznej wartości w „niskim trzycyfrowym przedziale milionów euro” co można odbierać jako potencjalne ponad 100 mln euro.

Jak powiedział Armin Papperger, dyrektor generalny Rheinmetall AG: „Wprowadzamy nasze słowa w czyn i wspólnie z naszym partnerem tworzymy ukraińskie centrum doskonałości w dziedzinie amunicji. Zamówienie podkreśla nasze zaufanie do wiedzy i możliwości produkcyjnych Rheinmetall. Jesteśmy wdzięczni, że możemy wspierać ten kraj w jego reindustrializacji i wzmacnianiu jego zdolności obronnych”.

Obecnie na Ukrainie podejmowane są działania mające na celu przygotowanie niezbędnej infrastruktury. Według komunikatu firmy, Rheinmetall wraz z ukraińskim partnerem w ramach joint venture będzie również odpowiedzialny za eksploatację zakładu. Dlatego też niezbędne joint venture pomiędzy Rheinmetall i ukraińską spółką państwową do obsługi fabryki amunicji ma zostać wkrótce utworzone.

Firma twierdzi, że dostawa wyposażenia jak i budowa zakładu rozpocznie się wkrótce i zostanie zakończona w ciągu kilku lat. Rozpoczęcie produkcji amunicji w Ukrainie planowane jest w ciągu 24 miesięcy. W czerwcu 2024 r. dyrektor generalny Rheinmetall AG Armin Papperger i ukraiński minister ds. przemysłu strategicznego Ołeksandr Kamyszyn podpisali umowę o rozszerzeniu współpracy strategicznej podczas „Konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy” w Berlinie. Kilka dni wcześniej otworzyli zakład zbrojeniowy w zachodniej Ukrainie, który jest obsługiwany przez spółkę joint venture Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC. Pierwszy bojowy wóz piechoty Lynx firmy Rheinmetall ma zostać przekazany ukraińskim siłom zbrojnym przed końcem tego roku, a lokalna produkcja ma rozpocząć się tak szybko, jak to możliwe – przekazała firma.

W marcu 2024 roku firma ujawniła, że Rheinmetall zamierza wybudować na Ukrainie co najmniej cztery zakłady złamujące się produkcją amunicji, sprzętu wojskowego, prochu oraz systemów obrony powietrznej.

Rheinmetall zamierza dziesięciokrotnie zwiększyć produkcję amunicji artyleryjskiej. Przed wojną na Ukrainie sprzedawano około 70 000 pocisków rocznie, ale obecnie popyt znacznie wzrósł. Firma na koniec 2024 roku chce produkować 700 000 pocisków.