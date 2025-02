Nie jest też przypadkiem, że pojazd można zobaczyć na ogromnym, dominującym na targach IDEX, stoisku lokalnego koncernu EDGE Group. Jest to państwowy producent przemysłu zbrojeniowego, do którego należy obecnie większościowy pakiet w estońskiej firmie Milrem Robotics. Producent ten rozwija różnego typu platformy bezzałogowe z napędem hybrydowym. Od lekkich, przeznaczonych do wsparcia piechoty czy saperów pojazdów THeMIS, po ważący około 12 ton bezzałogowy czołg Type-X RCV (ang. Robotic Combat Vehicles – robotyczny pojazd bojowy) zaprezentowany w 2020 roku. Była to prawdziwa sensacja, gdyż maszyna uzbrojona jak nowoczesny bojowy wóz piechoty i opancerzona lepiej od większości z nich jest w stanie skutecznie zwalczać większość celów i realizować zadania bojowe bez ryzykowania życia żołnierzy.

O ile Type-X był pojazdem gąsienicowym, to mający swoją premierę na IDEX 2025 Havoc 8x8 RCV to maszyna bardzo podobna, ale poruszająca się na 8 kołach. Dzięki temu osiąga nie tylko wysoką manewrowość, gdyż może obracać się w miejscu, ale też prędkość maksymalną na drodze ponad 110 km/h i zasięg 600 km korzystając z napędu hybrydowego. Ten wybór, to nie kwestia ekologii, ale sprawdzonych we wcześniej tworoznych pojazdach zalet tego rozwiązania. Upraszcza ono wiele elementów konstrukcji i pozwala na osiemnastotonowej platformie umieścić do pięciu ton wyposażenia lub uzbrojenia.

Sama platforma, bez wieży czy innego uzbrojenia ma 6,8 m długości, 2,8 m wysokości i 2,7 m szerokości. Chroniona jest pancerzem na poziomie STANAG 4569 (L4) przed ostrzałem i odłamkami oraz STANAG 4569 (L1) przeciw minom. Podczas targów zaprezentowano wariant uzbrojony w 30 mm armatę automatyczną i podwójną wyrzutnię pocisków kierowanych, jednak możliwe jest też użycie wielu innych konfiguracji.

Na stoisku Edge Group zaprezentowano obok siebie pojazd bezzałogowy Havoc 8x8 RCV i THeMIS w uzbrojonych wariantach bojowych. Można też było zobaczyć maszynę gąsienicową podobnej klasy. W koncepcji przyszłego pola walki widać już podobny trend, jak w przypadku lotnictwa.

Mały THeMIS może wspierać ogniem piechotę czy prowadzić rozpoznanie, a nawet zwalczać różnego typu cele, natomiast pojazdy takie jak gąsienicowy Type-X i kołowy Havoc 8x8 będą w przyszłości „lojalnymi skrzydłowymi” dla czołgów i innych załogowych pojazdów bojowych, stanowiąc przedłużenie ich możliwości działania. Szejkowie z Abu Zabi chcą jak się wydaje znaleźć się na czele bezzałogowej rewolucji zarówno w domenie lądowej jak i powietrznej, inwestując w rozwiązania z różnych stron świata.