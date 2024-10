Polski WARMATE 3 dla sił zbrojnych Republiki Korei. Podpisano umowę

2 października, pierwszego dnia wystawy KADEX (Korea Army International Defense Industry Exhibition), która odbywa się w dowództwie sił zbrojnych Gyeryongdae, GRUPA WB zawarła z południowokoreańską agencją zamówień obronnych DAPA (Defense Acquisition Program Administration) umowę na dostawy amunicji krążącej rodziny WARMATE 3.

Kontrakt podpisał Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB i Jae Joon Chung, dyrektor generalny DAPA. W ceremonii uczestniczyli też przedstawiciele resortów obrony Polski i Korei Południowej. Stronę polską reprezentował Paweł Bejda, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiedzialny za modernizację techniczną Wojska Polskiego.

Zamówienie obejmuje dziesięć zestawów z blisko dwustoma systemami uderzeniowymi WARMATE 3 w odmianach bojowej i treningowej, które trafią w ręce żołnierzy południowokoreańskich wojsk lądowych. GRUPA WB jest pierwszym i na razie jedynym przedsiębiorstwem z Polski, które będzie dostarczało sprzęt wojskowy do sił zbrojnych Korei Południowej.

Opracowana w Polsce amunicja krążąca WARMATE 3 to dojrzałe, zdolne do operowania w roju i formacji systemy uderzeniowe wyprodukowane w tysiącach egzemplarzy. Jest to sprzęt sprawdzony bojowo w najtrudniejszych warunkach konfliktu o wysokiej intensywności. Amunicja krążąca WARMATE 3 jest używana w Wojsku Polskim, jak i siłach zbrojnych innych państw, w tym sojuszniczych NATO.

WARMATE 3 to lekki system uderzeniowy charakteryzujący się wysoką długotrwałością lotu oraz wymienną głowicą bojową. W zależności od wykonywanej misji można wykorzystać na przykład głowice wielozadaniowe (odłamkowo-burzące), przeciwpancerne (kumulacyjne) lub do obezwładniania stanowisk umocnionych (termobaryczne).

Polską amunicję krążącą wyróżnia skuteczne działanie w warunkach silnego oddziaływania środków walki elektronicznej, przy zakłóconym sygnale nawigacji satelitarnej. WARMATE 3 cechuje niskie obciążenie logistyczne, system może być przenoszony w plecakach. Amunicja krążąca może startować z niemal dowolnego miejsca, też na dużej wysokości nad poziomem morza. Operuje także nad akwenami morskimi.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB