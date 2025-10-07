Polska-Ukraina: Nowy wymiar współpracy obronnej? Kluczowe rozmowy w Kijowie

III Międzynarodowe Forum Przemysłu Obronnego w Kijowie stało się platformą dla intensywnych rozmów na temat przyszłości polsko-ukraińskiej współpracy obronnej. Polską delegację, reprezentującą Ministerstwo Obrony Narodowej, prowadził sekretarz stanu Paweł Bejda. Głównym celem wizyty było umocnienie partnerstwa strategicznego między Polską a Ukrainą w kontekście obronności i bezpieczeństwa.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, otworzył Forum. W trakcie tej części, wiceminister Bejda odbył szereg kluczowych spotkań z wysokimi rangą urzędnikami ukraińskimi, w tym z:

ministrem obrony Denysem Szmyhalem,

przewodniczącym Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem,

wiceministrem obrony Serhiyem Boyevem.

Tematyka tych spotkań koncentrowała się na długoterminowej współpracy w zakresie obronności oraz bieżącej sytuacji w regionie.

Zewnętrzna wystawa uzbrojenia Wojska Polskiego na MSPO 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Modernizacja i finansowanie: Wspólne programy obronne

W ramach sesji branżowych, sekretarz stanu Paweł Bejda kontynuował dialog, spotykając się z pierwszym zastępcą ministra obrony, generałem Ivanem Havryliukiem, oraz wiceminister obrony Anną Gvozdiar. Dyskusje te objęły szeroki zakres zagadnień, wykraczających poza standardową modernizację przemysłów obronnych i współpracę branżową.

Szczególną uwagę poświęcono możliwościom wykorzystania mechanizmów finansowych Unii Europejskiej na rzecz wspólnych programów obronnych. Wśród omawianych inicjatyw znalazł się między innymi program SAFE. Rozmowy te podkreśliły również znaczenie bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń, co uwypukla pilność i wagę wzajemnego wsparcia.

Polska i Ukraina: Naturalni partnerzy dla stabilności w Europie

Podczas Forum wielokrotnie podkreślano ogromne wsparcie Polski dla Ukrainy, co jest niezmiennym elementem relacji dwustronnych. Uznano, że Polska i Ukraina są naturalnymi partnerami w procesie budowania stabilności i bezpieczeństwa we wschodniej części Europy. Ta wspólna wizja jest fundamentem dla dalszego zacieśniania współpracy i rozwijania wspólnych projektów obronnych.