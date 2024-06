Piorun, karabinki Grot oraz amunicja krążąca Warmate. Polskie produkty wytypowane do unijnego programu zakupów EDIRPA

Jak przekazała Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) na platformie X, Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało produkty spółek PGZ do udziału w unijnym programie zakupowym EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act). Z grupy PGZ zostały wybrane takie produkty jak:

przenośne przeciwlotnicze zestawy Piorun,

systemy minowania narzutowego Baobab-K,

karabinki Grot.

Z dumą informujemy, że @MON_GOV_PL 🇵🇱wybrał nasze produkty #Piorun #BaobabK #MSBS #Grot do udziału w unijnym programie #EDIRPA. Zaufanie polskiego wojska już zdobyliśmy, liczymy na zainteresowanie sił zbrojnych państw Unii Europejskiej i nie tylko. pic.twitter.com/6RaTZMqu3m— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) June 5, 2024

Z kolei jeśli chodzi o Grupę WB, to wybrano do udziału w unijnym programie zakupowym EDIRPA:

systemy bezzałogowe klasy mini FlyEye,

amunicję krążącą Warmate,

bezzałogowy system rozpoznawczo-uderzeniowy Gladius

Z dumą informujemy, że @MON_GOV_PL wybrał nasze produkty: #FLYEYE, #WARMATE i #GLADIUS do udziału w unijnym programie EDIRPA. Zaufanie polskiego wojska już zdobyliśmy, liczymy na zainteresowanie sił zbrojnych państw Unii Europejskiej i nie tylko. pic.twitter.com/II8AH9oxHd— WB GROUP (@WBGroup_PL) June 5, 2024

Jeśli produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego zostaną wybrane przez państwa członkowskie, to będą mogły zyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Co to jest EDIRPA?

EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement) jest następstwem rozporządzenia przyjętego przez Radę Unii Europejskiej 9 października 2023 roku, którego celem jest wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego poprzez współpracę w zakresie zamówień. EDIRPA zakłada zwiększenie efektywności wydatków publicznych i ograniczenie rozdrobnienia. Dzięki EDIRPA możliwe będzie uzyskiwanie częściowych zwrotów z budżetu UE, jeśli we wspólnym zakupie weźmie udział konsorcjum składające się z co najmniej trzech państw członkowskich.

W rozporządzeniu określono jasne warunki, tak by europejski przemysł obronny faktycznie zyskał na tym instrumencie. Na przykład wykonawcy i podwykonawcy. Jak czytamy na stronie Rady Unii Europejskiej: „Jednocześnie co najmniej 65% komponentów produktów końcowych musi pochodzić z UE lub państwa stowarzyszonego, a państwa członkowskie mogą zamawiać wyłącznie produkty, na które niestowarzyszone państwa trzecie nie nałożyły żadnych ograniczeń zmniejszających zdolność do korzystania z nich”.

Poza tym według założeń EDIRPA ma przyczynić się do konkurencyjności i efektywności europejskiego sektora obronnego, a także otworzyć łańcuchy dostaw na współpracę transgraniczną w UE. Budżet EDIRPA wynosi 300 mln EUR.