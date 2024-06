Współpraca w ramach MoU to niezbędny krok do realizacji nowej misji satelitarnej Hellas Sat, gdzie Thorium zaprojektuje i wykona najnowszej generacji payload telekomunikacyjny. Dostarczymy kompletny flexible payload do nowego satelity Hella Sat, który będzie pracował jednocześnie w paśmie Ku i Ka, co jest unikatowe nie tylko na rynku europejskim, ale także światowym. To bez wątpienia nasze największe dotychczasowe osiągniecie w zakresie współpracy komercyjnej z partnerem międzynarodowym oraz spektakularny i historyczny sukces spółki, przez co Thorium staje na równi w szeregi z największymi światowymi graczami rynku Space oraz staje się najważniejszą spółką kosmiczną w historii Polski. Czekałem i pracowałem na ten moment 25 lat – informuje Paweł Rymaszewski, Prezes Zarządu Thorium Space S.A.

Oficjalne podpisanie memorandum (MoU) z udziałem Pawła Rymaszewskiego, Prezesa Zarządu Thorium Space S.A. i Christodoulos Protopapas, CEO firmy Hellas Sat odbyło się w siedzibie greckiego partnera w Atenach. Współpraca realizowana będzie w zakresie rozwoju i budowy elastycznego przez Thorium Space w pełni cyfrowo definiowalnego systemu telekomunikacyjnego pracującego w paśmie Ku/Ka (payloadu) dla nowej misji satelity geostacjonarnego Hellas Sat wraz z integracją dodatkowego payloadu do łączności optycznej (laserowej) w jeden system telekomunikacyjny.

Cieszymy się, że możemy ogłosić podpisanie porozumienia o współpracy (MoU) z Thorium Space, strategicznego partnerstwa, które podkreśla dążenie Hellas Sat do innowacyjności i doskonałości w komunikacji satelitarnej, a także nasze starania mające na celu budowanie współpracy z wiodącymi partnerami i sojusznikami w zakresie zwiększania zdolności Hellas Sat do skutecznego zaspokajania rosnących potrzeb odbiorców w zakresie łączności – podkreśla Christodoulos Protopapas, CEO Hellas Sat.

Partnerstwo Thorium Space i Hellas Sat obejmie także świadczenie usług na rzecz podmiotów rządowych, obronnych i komercyjnych w Polsce oraz Europie Środkowej i wschodniej, za pośrednictwem obecnych na orbicie satelitów Hellas Sat oraz nowej misji z payloadem Hellas Sat. Firmy deklarują, iż będą pracować nad rozwojem elastycznego ładunku komunikacji satelitarnej, dla nowej misji satelitarnej Hellas Sat, finansowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Strony współpracować będą także nad rozwojem płaskiego terminala w paśmie Ku, aby dynamicznie dostosowywać się do bieżących potrzeb i wymagań klientów z sektora obronnego, zarówno w Polsce, jak i w Grecji.