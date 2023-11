Porozumienie zostało podpisane podczas wizyty delegacji koreańskiej w Londynie przez Chrisa Allama, dyrektora zarządzającego MBDA UK oraz Kang Goo-younga, prezesa KAI. Zgodnie z postanowieniami dokumentu, firmy zbadają możliwości integracji najnowszego uzbrojenia MBDA z platformami KAI, a także eksportu wypracowanych rozwiązań w ramach wspólnych działań marketingowych.

Jak podkreślił prezes KAI, Kang Goo-young - „Ostatnio rośnie na świecie popyt na różne rodzaje uzbrojenia. Będziemy współpracować z MBDA, aby zaoferować klientom nasze samoloty bojowe o jeszcze większych możliwościach”. Natomiast prezes MBDA, Eric Béranger przekonuje, że - „Połączenie wiodących na świecie produktów i technologii zbrojeniowych MBDA z ugruntowanym doświadczeniem KAI w zakresie opracowywania i szybkich dostaw nowych samolotów, to atrakcyjna perspektywa dla światowego rynku zbrojeniowego, odzwierciedlająca wspólne wartości i interesy obu stron”.

🚀 Proud to announce our deepening cooperation with KAI, exploring weapon integration onto KAI platforms like KF-21 and FA-50, and a joint marketing approach for #export.An exciting prospect!🗞 Press release: https://t.co/8DvLgVS38Q pic.twitter.com/058BX18mrd— MBDA (@MBDAGroup) November 24, 2023

Z pewnością rozszerzenie możliwości koreańskich samolotów o uzbrojenie kolejnego popularnego na świecie dostawcy, to szansa na zwiększenie szans tych maszyn w ofercie eksportowej. W obecnej chwili brak jest informacji, czy również siły zbrojne Republiki Korei są zainteresowane takimi opcjami.

Bardziej medialna wydaje się dziś możliwość uzbrojenia w pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu ASRAAM czy średniego zasięgu Meteor koreańskiego myśliwca 5. generacji KF-21 Boromae, którego prototyp został oblatany w tym roku. Jednak na chwilę obecną to FA-50 Fighting Eagle, które kupuje m.in. Polska, mają większy potencjał eksportowy. Jeśli zostaną one zintegrowane z uzbrojeniem takim jak wymienione wcześniej pociski powietrze-powietrze Meteor, uważane za jedne z najlepszych na świecie, czy też pociski powietrze-ziemia Brimstone i Spear, to mogą się stać bardziej atrakcyjną ofertą np. dla użytkowników z Europy.

Warto odnotować, że większość z nich nie posiada obecnie nowoczesnych samolotów szkolenia zaawansowanego, zdolnych skutecznie szkolić pilotów dla coraz szerzej stosowanych maszyn F-35 czy F-16 Block 70. Również dla Polski taka współpraca może być dobrą wiadomością, o ile integracja uzbrojenia MBDA obejmie też FA-50PL. Warto przypomnieć, że np. pociski Brimstone stanowią uzbrojenia niszczyciela czołgów Ottokar-Brzoza, którego prototyp prezentowano podczas MSPO 2023. Te nowoczesne pociski przeciwpancerne mają być produkowane w Polsce, natomiast już obecnie w zakładach Mesko powstają ich wybrane komponenty. Natomiast pocisk Meteor i Spear są zintegrowane z myśliwcami 5. generacji F-35, gdyż wymagała tego Wielka Brytania. W takiej sytuacji mogłyby trafić też na uzbrojenie Polskich F-35 i FA-50.