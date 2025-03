Europa zwiększa produkcję rakiet przeciwlotniczych. Priorytetem rodzina pocisków Aster

Wzrost możliwości produkcyjnych europejskiego przemysłu zbrojeniowego

Umowa ma dotyczyć produkcji zarówno pocisków naziemnych jak i morskich, które są używane przez Francję, Włochy oraz Wielką Brytanie. Wszystko jest opracowywane z kilku powodów. Po pierwsze sytuacja geopolityczna zmusza europejski przemysł zbrojeniowy do zwiększenia produkcji na różnych polach. Tyczy się to również pocisków obrony powietrznej, których tempo produkcji jest nie wystarczająca, co pokazała Ukraina.

Lockheed Martin na 2024 rok zaplanował produkcję 500 pocisków PAC-3 MSE do zestawów Patriot. Ponadto jego produkcja ma być jeszcze zwiększona do poziomu 650 pocisków do 2027 roku. Dla porównania MBDA od 2011 roku produkuję wedle dostępnych danych ok. 240 pocisków rodziny Aster.

MBDA oraz OCCAR jeśli chcą być konkurencyjne wobec produktu Lockeed Martina muszą zwiększyć tempo produkcji. OCCAR ściśle współpracuje z krajowymi agencjami zamówień obronnych, w tym z włoskim Sekretariatem Generalnym Obrony (SGD), francuską Dyrekcją Generalną Uzbrojenia (DGA) oraz brytyjskim Defence Equipment & Support (DE&S).

Taka kooperacja może dać możliwość, zwiększenia zamówień. Następstwem tego może być znalezienia środków na rozbudowę linii produkcyjnej pocisków Aster znajdującej się w zakładach Selles-Saint-Denis we Francji.

Pociski Aster priorytetem?

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na bezpośredniego użytkownika rakiet Aster 30, systemu SAMP/T. A dokładnie jego rozwinięciu do poziomu SAMP/T NG (New Generation). Nowa generacja europejskiego systemu obrony powietrznej została zaprojektowana do wykorzystania pocisków Aster 30 Block 1 i Block 1 NT (New Technology), które mają zwiększoną skuteczność przeciwko pociskom balistycznym i hipersonicznym.

Jest to bardzo istotne, szczególnie w kontekście zwalczania wyżej wymienionym typom pocisków. Ukraina zweryfikowała dość przeciętne możliwości tego systemu w tym konkretnym zakresie. W porównaniu do swojego amerykańskiego odpowiednika, systemu Patriot, europejski SAMP/T nie radził sobie z rosyjskimi pociskami Iskander, Ch-101 czy Kindżał.

Aby sprostać nowym wymaganiom, MBDA po pierwsze musi zwiększyć produkcję pocisków Aster. W ostatnich latach Francja, Włochy i Wielka Brytania zamówiły duże ilości tego uzbrojenia dla swoich systemów obrony powietrznej. Wszystko, aby zwiększyć zdolności SAMP/T i PAAMS (Principal Anti-Air Missile System), które są wykorzystywane na okrętach. W styczniu 2023 roku podpisano kontrakt na 700 pocisków, co wymagało zwiększenia mocy produkcyjnych. Dotychczasowe tempo produkcji Aster było relatywnie niskie.

Garda: PGZ inwestuje we wzrost produkcji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Po drugie MBDA musi przeprowadzić kompleksowy przegląd swoich systemów tak aby SAMP/T nie odbiegały jak do tej pory od amerykańskiego Patriota. Prawdopodobnie nowy pocisk Aster 30 Block 1 NT wyeliminuje dotychczasowe błędy, które uniemożliwiały dotychczas skuteczną walkę przeciwko rosyjskim systemom napadu powietrznego.

Sonda Czy Europa pokona swoje problemy w dziedzinie obrony powietrznej i jej system SAMP/T będzie mógł konkurować z amerykańskim Patriotem? TAK NIE Nie mam zdania