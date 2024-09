Delegacja MON w Republice Korei. Bejda: "strona koreańska potwierdziła dotrzymanie wszystkich uzgodnień"

Jak możemy się dowiedzieć z informacji prasowej MON na stronie ministerstwa 30 września rozpoczęła się wizyta polskiej delegacji w Republice Korei pod przewodnictwem wiceministra Pawła Bejdy. Polska delegacja spotkała się ministrem Seok Jonggun, kierującym Agencją ds. Planowania Zakupów Obronnych (Defense Acquisition Program Administration – DAPA).

Wizytę w 🇰🇷 rozpoczęliśmy od spotkania z ministrem Seok Jonggun, szefem DAPA. Podczas rozmów omówiliśmy kluczowe programy zbrojeniowe, w tym produkcję amunicji wielkokalibrowej i czołgów K2 w🇵🇱. Strona koreańska potwierdziła pełne zaangażowanie i dotrzymanie wszystkich uzgodnień. pic.twitter.com/COwJRZ9f7b— Paweł Bejda (@pawelbejda) September 30, 2024

Jak napisano w komunikacie prasowym:

Podczas bardzo konstruktywnego dialogu obie strony omówiły stan realizacji najważniejszych programów zbrojeniowych, nad którymi wspólnie pracują Polska i Korea Południowa. Jednym z kluczowych tematów spotkania była produkcja amunicji wielkokalibrowej w Polsce, która odgrywa strategiczną rolę w zapewnieniu zdolności obronnych kraju. Rozmowy dotyczyły także produkcji przez polski przemysł obronny czołgów K2. Podczas spotkania strona koreańska potwierdziła swoje pełne zaangażowanie w dalszą współpracę bilateralną. W szczególności podkreślono gotowość do dotrzymania wszystkich uzgodnień, co stanowi fundament dla kontynuowania wzajemnych projektów zbrojeniowych. Korea Południowa od lat jest ważnym partnerem Polski w zakresie technologii obronnych, a ostatnie rozmowy jedynie wzmocniły tę relację.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach wybuchła „drama” dotycząca tego, co dalej z produkcją czołgów K2 w Polsce, o czym miał pisać „Financial Times”. Z publikacji wynikało, że Sung Il, wiceminister obrony Korei Południowej, miał powiedzieć gazecie, że choć Seul z zadowoleniem przyjął transfer technologii czołgów do Polski, to plan jest wstrzymany, ponieważ polskie zakłady montażowe wymagają modernizacji, w tym dostarczania części zamiennych. Dodał, że „nie spodziewał się tego rodzaju problemów”.

Agencja Uzbrojenia nie potwierdza tych doniesień. Aktualnie prowadzone są negocjacje dotyczące m. in. produkcji czołgów K2 w Polsce. Rozpowszechnianie tego typu informacji szkodzi sprawie.— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) September 29, 2024

Natychmiast zostało to podchwycone przez byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który zaatakował obecne kierownictwo MON piszą na platformie X:

„Program rozbrajania narodowego realizowany przez rząd Tuska wchodzi w kolejną fazę. Tylko w ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się o wstrzymaniu zakupów zbrojeniowych na: armatohaubice K9, armatohaubice Krab, wyrzutnie Himars, czołgi K2, samoloty FA/50” – napisał poseł PiS.

Na wpis zareagowała Agencja Uzbrojenia, która zdementowała wpis Mariusza Błaszczyka, zapewniając, że „są prowadzone negocjacje dotyczące m.in. produkcji czołgów K2 w Polsce”.