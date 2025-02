Ministerstwo Obrony Narodowej 3 lutego na platformie X poinformowało, że sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk udał się z niezapowiedzianą wizytą do Kojowa wraz z delegacją PGZ-u.

"Wiceminister Cezary Tomczyk w stolicy Ukrainy odbędzie szereg spotkań z przedstawicielami ukraińskiego rządu, jak również przemysłu obronnego, gdzie w towarzystwie kierownictwa PGZ i należących do niej spółek, będzie rozmawiał o zacieśnieniu wzajemnej współpracy".

W kolejnym wpisie na platformie X Cezary Tomczyk napisał:

Tomczyk wraz z delegacją przyjechał do Kijowa pociągiem. Na dworcu powitał go m.in. szef ambasady RP Piotr Łukasiewicz.

Jak podkreślił Tomczyk podczas wizyty w Kijowie Polska powinna partycypować w kontraktach na dostawy uzbrojenia dla Ukrainy.

Tomczyk, który przyjechał do Kijowa w godzinach rannych wyjaśnił, że wraz z nim przybyli m.in. przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zakładów Mesko i Huty Stalowa Wola.

„Pamiętajmy, że to jest pierwsza taka misja gospodarcza od samego początku wojny, to znaczy pierwszy raz polskie spółki zbrojeniowe są tutaj dzisiaj na terenie Kijowa, spotykają się z największymi spółkami zbrojeniowymi ukraińskimi po to, żeby zastanowić się, co wspólnie można zrobić, jaki wspólny interes można osiągnąć, jakie wspólne projekty można przeprowadzić, bo dziś jest to bardzo ważne z punktu widzenia tej wzajemnej współpracy” – zaznaczył.