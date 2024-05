„Podczas naszej wizyty (w Korei – przyp.red) podpisaliśmy umowę wykonawczą, na dostawę 72 wyrzutni Homar-K, z czego 12 wyrzutni będzie wyprodukowanych w Korei. 60 wyrzutni będzie już produkowanych w Polsce” – poinformował podczas spotkania z dziennikarzami Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON. Jak podkreślił - „To jest jeden z tych przykładów myśli technologicznej, która zostaje nam przekazana”.

Jest to z pewnością dobra informacja, która pokazuje realny transfer technologii do Polski. Oznacza to, że w ramach tego zamówienia 12 modułów wyrzutni zostanie dostarczonych z Korei, gdyż są one w Polsce instalowane na podwoziu Jelcz i wyposażane w systemy komunikacji oraz dowodzenia z Grupy WB, odpowiednio typu Fonet i Topaz. Natomiast kolejnych 60 egzemplarzy powstanie już całkowicie w zakładach Huty Stalowa Wola należących do PGZ. To jednak nie wszystko.

Transfer technologii ma obejmować również znacznie ważniejszy w cyklu życia, czyli w trwającym 20-30 lat okresie eksploatacji uzbrojenia, temat amunicji. Kolejna umowa dotyczy dostawy 3000 kierowanych pocisków rakietowych dla systemu Homar-K. Chodzi zarówno o rakiety 239 mm o zasięgu 80 km jak też pociski balistyczne kalibru 600 mm o donośności 290 km, których test mogą państwo zobaczyć na powyższym filmie, udostępnionym naszej redakcji przez koncern Hanwha Aerospace. Jak podkreśla wiceminister Paweł Bejda - „Dostaniemy też technologię i możliwość implementacji, do tych naszych wyrzutni, pocisków rakietowych 122 mm produkowanych w polskich zakładach zbrojeniowych. To ważny element, który podnosi nasze możliwości bojowe".

Mowa jest o pociskach niekierowanych 122 mm, używanych przez wyrzutnie BM-70 i WR-40 Langusta, eksploatowane obecnie przez Siły Zbrojne RP. Amunicja tego typu pozwala razić skutecznie cele odległe o maksymalnie 40 km i jest pochodną dobrze znanych m.in. z Ukrainy, systemów BM-21 Grad. Do użycia tych rakiet będą wykorzystywane nowe moduły amunicyjne, pasujące do wyrzutni Chunmoo i Homar-K, co zwiększa znacznie ich potencjał eksportowy. Amunicja kalibru 122 mm jest szeroko stosowana na całym świecie i relatywnie niedroga, szczególnie w wersji niekierowanej.

Docelowo, dzięki transferom technologii Polska ma uzyskać również możliwość produkcji a być może również dalszego rozwoju i modernizacji, standardowych pocisków kalibru 239 mm, stosowanych najczęściej w systemie Chunmoo i Homar-K. Jest to odpowiednik amerykańskich pocisków kierowanych GMLRS stosowanych w systemie HIMARS.