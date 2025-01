Wykonanie budżetu obrony za rok 2024 wynosi 99,91 proc. Szczegóły wykonania w lutym

Podczas posiedzenia senackiej komisji, senatorowie wysłuchali informacji wiceszefa MON na temat wykonania budżetu państwa w części 29 - Obrona narodowa w okresie 1 stycznia - 30 listopada 2024 r. Wziątek poinformował, że budżet obrony narodowej za miniony rok wyniósł po zmianach - na dzień 30 listopada 2024 r. - 117 mld 586 mln zł.

Wziątek podkreślił, iż normą jest, że ostatni miesiąc roku jest czasem, w którym finalizuje się podpisywanie wszelakich umów. "Mogę powiedzieć, że wszystkie działania, które podjęło kierownictwo, zaskutkowały tym, że wykonanie budżetu za rok 2024 wynosi 99,91 procent" - powiedział wiceszef MON, podkreślając, że jest to rekordowa wielkość wykonania budżetu obrony.

Garda: Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceminister zaznaczył, że bardziej szczegółowe i precyzyjne informacje wykonania budżetu za cały rok zostaną przedstawione do 28 lutego.

W budżecie na 2025 r. zabezpieczono na obronę narodową, w tym na wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych, rekordową kwotę 124,3 mld zł. W porównaniu do 2024 r. to wzrost o 6,2 mld zł. Łącznie z wydatkami Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych - stanowiącego obok środków przewidzianych dla MON w budżecie państwa podstawę polskich wydatków na obronność - w przyszłym roku wydatki na obronę narodową sięgną 186,6 mld zł, czyli będą o 28,6 mld zł większe niż planowano na ten rok. Oznacza to, że w 2025 r. wydatki na polskie wojsko wyniosą 4,7 proc. PKB; w tym roku to 4,2 proc. PKB.

PAP