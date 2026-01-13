Polskie satelity trafiły do systemu NORAD. Projekt PIAST wszedł w kluczową fazę misji

Satelity konstelacji PIAST: PIAST‑S1, PIAST‑S2 i PIAST‑M zostały oficjalnie zarejestrowane w amerykańskim systemie NORAD ID jako sztuczne obiekty na orbicie okołoziemskiej, poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej na platformie X. Oznacza to, że są one trwale skatalogowane jako polskie jednostki orbitalne. To standardowy krok potwierdzający ich funkcjonowanie i orbitę.

Jest to również potwierdzenie, że wszystkie trzy nanosatelity poprawnie oddzieliły się od rakiety nośnej Falcon 9 i stabilnie funkcjonują na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Dla Polski stanowi to ważny krok w budowaniu autonomicznych zdolności satelitarnych podwójnego zastosowania, opartych wyłącznie na krajowych technologiach i systemach

Misja PIAST: Cel i wsparcie technologiczne

Projekt PIAST to inicjatywa badawczo-rozwojowa, której celem jest stworzenie kompleksowych, autonomicznych polskich zdolności satelitarnych podwójnego zastosowania, opartych na rodzimych technologiach. Realizowany jest na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Liderem konsorcjum jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), a w jego skład wchodzą również spółki Creotech Instruments, Scanway, PCO, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa. Projekt jest współfinansowany w ramach programu SZAFIR, zainicjowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Odnalezienie i identyfikacja naszych satelitów po separacji oraz określenie ich parametrów orbitalnych pod presją czasu było łatwiejsze dzięki uzyskiwaniu precyzyjnych danych obserwacyjnych z kilku niezależnych źródeł - podkreślił kierownik projektu, gen. bryg. rezerwy dr inż. Adam Sowa z Wojskowej Akademii Technicznej. Dodał również, że w trudnym okresie po oddzieleniu się satelitów od rakiety nośnej Falcon 9, zespół projektu PIAST otrzymał wsparcie informacyjne od Centrum Operacji Satelitarnych ARGUS (Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych) oraz firmy Sybilla Technologies.

Faza uruchamiania i pierwsze sukcesy

Obecnie satelity przechodzą fazę commissioning, czyli uruchamiania i testowania poszczególnych podsystemów. Faza ta ma zakończyć się na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku, po czym satelity będą gotowe do realizacji zadań nominalnych, takich jak testowanie koncepcji operacyjnych oraz opracowanych w Polsce podsystemów i ładunków użytecznych. Jakość i rozdzielczość zdjęć będzie sukcesywnie poprawiana dzięki algorytmom sztucznej inteligencji.

Creotech Instruments S.A. poinformował 11 stycznia o zakończeniu fazy uruchamiania platformy satelitarnej satelity PIAST-M. Wszystkie elementy platformy działają zgodnie z założeniami, a współpraca z teleskopem optycznym opracowanym przez CBK PAN została przetestowana, czego efektem jest kilkadziesiąt przesłanych zdjęć. Satelity PIAST-S1 i S2 również są w pełni ustabilizowane w trakcie swojej fazy commissioning.

Co widać na pierwszych zdjęciach?

Pierwsze z przesłanych zdjęć satelitarnych ukazuje miasto Houston w USA, a dokładnie obszar stadionu Astrodome. Zdjęcie to zostało wykonane 10 grudnia, zaledwie cztery dni po pierwszym zarejestrowanym obrazie. Kolejne dwie fotografie przedstawiają już Polskę – obszar Martwej Wisły w Gdańsku oraz okolice Obserwatorium Astrogeodynamicznego w Borówcu koło Poznania, należącego do CBK PAN.

Oba zdjęcia Polski wykonane zostały 19 grudnia w trakcie tego samego przelotu satelity nad naszym krajem, w odstępie poniżej 1 minuty. Satelita musiał więc najpierw śledzić teleskopem okolice Gdańska, a następnie szybko obrócił się i rozpoczął śledzenie okolic Poznania – wyjaśnił gen. Adam Sowa. Prezentowane zobrazowania testowe, wykonane w zakresie widzialnym promieniowania elektromagnetycznego, mają niższą rozdzielczość, ponieważ uzyskano je przed kalibracją systemu optycznego i poprawą parametrów obrazu. Docelowo ich jakość ma być znacznie wyższa.

Konstelacja trzech małych satelitów PIAST została wyniesiona na orbitę 28 listopada 2025 roku. Jej misją jest testowanie polskich technologii związanych zarówno z platformą satelitarną, jak i z ładunkami użytecznymi, takimi jak teleskopy czy układy laserowe do pomiaru odległości i łączności laserowej.