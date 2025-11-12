Polska armia rośnie w siłę. Ile osób jest w Wojsku Polskim?

Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił aktualne dane dotyczące polskiej armii. Zgodnie z jego słowami, siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej osiągnęły liczbę 215 tysięcy żołnierzy.

Rosnące zainteresowanie szkoleniami obronnymi

Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na ogromne zainteresowanie dobrowolnymi szkoleniami obronnymi.

„Kochani rodacy, mamy 215 tys. żołnierzy, kolejni wstępują. A przez ostatnie kilka dni, od 6 listopada, do dobrowolnych szkoleń obronnych, zapisało się 15 tys. z nas. To jest praktyczny, codzienny patriotyzm. To jest służba ojczyźnie, to jest jej oddanie” – powiedział Kosiniak-Kamysz w 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jun Mo Seo, Hyundai Rotem: Produkcja K2PL | Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Edukacja wojskowa w polskich szkołach

Szef MON podkreślił również rolę edukacji w kształtowaniu postaw proobronnych. Jak zaznaczył, „do edukacji z wojskiem przystąpiło już 200 tysięcy młodych ludzi, a 300 tysięcy będzie przeszkolonych w najbliższym czasie”. Wicepremier dodał, że „wszystkie parady, marsze, wydarzenia są dziś za Niepodległą, a nie przeciwko komuś”.

Jedność w obliczu różnic

Kosiniak-Kamysz podkreślił również znaczenie jedności narodowej, mimo istniejących różnic politycznych i światopoglądowych. „Dziś stoimy wspólnie, pomimo tego, że mamy różne poglądy, światopoglądy, różnie głosujemy. Ale wspólny, święty mianownik, któremu na imię Polska jest nie do zmazania przez jakiekolwiek złe emocje” – podsumował.