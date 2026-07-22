Nowa siła w polskich górach: Powstaje 21. lekki batalion górski. Kiedy osiągnie pełną gotowość bojową?

Proces formowania 21. lekkiego batalionu górskiego trwa od października 2023 roku, a symboliczne rozpoczęcie działalności nastąpiło w lutym 2024 roku wraz z uroczystym wciągnięciem flagi państwowej na maszt w nowo powstającym kompleksie. Celem jest stworzenie jednostki zdolnej do operowania w ekstremalnych warunkach. Jak przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X, batalion ma swoją siedzibę w nowoczesnym kompleksie wojskowym w Wojnarowej (gmina Korzenna), na terenie o powierzchni ponad 30 hektarów, co zapewnia mu odpowiednie zaplecze do szkolenia i stacjonowania. Jednostka ta podlega bezpośrednio 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich, która z kolei jest częścią 18. Dywizji Zmechanizowanej, co wpisuje ją w istniejącą strukturę jednostek górskich polskiej armii i pozwala na efektywną integrację z doświadczonymi formacjami. Docelowo jednostka ma liczyć ponad 600 żołnierzy, a proces rekrutacji już trwa, ciesząc się dużym zainteresowaniem.

Ważnym etapem w rozwoju batalionu była wizyta dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marka Sokołowskiego, który spotkał się z żołnierzami w Wojnarowej. 21. lekki batalion górski został zaprojektowany jako jednostka o wyjątkowej mobilności, co oznacza, że będzie zdolny do szybkiego przerzutu drogą powietrzną, co jest kluczowe w przypadku nagłych sytuacji kryzysowych. Ponadto, jego żołnierze będą przygotowani do prowadzenia autonomicznych działań w skrajnie trudnych warunkach terenowych i pogodowych, w tym w warunkach subarktycznych.

Nowa siła w polskich górach! Powstaje 21. lekki batalion górski 🏔️🇵🇱Trwa proces formowania nowej, wysoce wyspecjalizowanej jednostki – 21 lekkiego batalionu górskiego. Decyzja o jego utworzeniu została zatwierdzona już w październiku 2023 roku.✔️ Batalion stacjonuje w… pic.twitter.com/mTE6UG9gYT— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) July 22, 2026

Zadania i wyposażenie nowej jednostki górskiej

Główne zadania 21. lekkiego batalionu górskiego obejmują szeroki zakres operacji, skoncentrowanych na specyfice działań w terenie górzystym. Zgodnie z informacjami od Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, do kluczowych zadań jednostki należy "prowadzenie działań bojowych w terenie górskim oraz w ekstremalnie niskich temperaturach, w tym w warunkach subarktycznych". Oprócz tego, batalion będzie odpowiedzialny za "zabezpieczenie kluczowych obszarów operacyjnych" oraz "szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych". Aby sprostać tym wymaganiom, żołnierze 21. lekkiego batalionu górskiego będą dysponować sprzętem najwyższej klasy, specjalnie dostosowanym do walki i przetrwania w górach, co zapewni im przewagę w trudnym środowisku. W planach jest wyposażenie jednostki m.in. w pojazdy terenowe 4 x 4, pojazdy rozpoznawcze, bezzałogowce, przeciwpancerne pociski kierowane Spike i Javelin oraz granatniki Carl Gustaf.

Kiedy 21. lekki batalion górski osiągnie pełną gotowość bojową?

Proces formowania i osiągania pełnej gotowości bojowej przez 21. lekki batalion górski jest rozłożony w czasie. "Całkowite zakończenie formowania planowane jest na 2028 rok", jak poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. To oznacza, że przez najbliższe lata jednostka będzie intensywnie rozwijana, wyposażana i szkolona. Finalna ocena stopnia wyszkolenia i pełnej zdolności operacyjnej ma nastąpić w 2030 roku. Do tego czasu 21. lekki batalion górski stanie się integralną i w pełni funkcjonalną częścią Wojska Polskiego, gotową do obrony polskich gór i reagowania na zagrożenia w jednym z najtrudniejszych środowisk operacyjnych.