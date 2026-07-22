Polska i Filipiny otwierają nowy rozdział w strategicznej współpracy obronnej, zacieśniając relacje wojskowe w obliczu globalnych wyzwań.

W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wspólnego Komitetu, gdzie omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i Indo-Pacyfiku.

Jakie konkretne kroki podjęto i co to oznacza dla przyszłości bezpieczeństwa międzynarodowego.

Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową

W dniach 21–22 lipca w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej (Joint Defence Cooperation Committee, JDCC). Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu w MON Paweł Zalewski, natomiast stronie filipińskiej przewodził podsekretarz stanu w tamtejszym resorcie obrony Salvador Melchor B. Mison Jr.

Podczas wizyty delegację Filipin przyjął również szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. Spotkania poprzedziło podpisanie dokumentu określającego zakres działania nowo utworzonego komitetu. Gen. Wiesław Kukuła spotkał się z Salvadorem Melchorem B. Misonem Jr., podsekretarzem Departamentu Obrony Narodowej Filipin ds. zakupów i zarządzania zasobami.

"Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w Europie i regionie Indo-Pacyfiku, w tym rozwoju wydarzeń na Morzu Południowochińskim i Morzu Zachodniofilipińskim. Omówiono również programy modernizacji Sił Zbrojnych RP i Sił Zbrojnych Filipin, realizowane projekty zakupowe oraz perspektywy rozwoju współpracy wojskowej i przemysłów obronnych obu państw" - poinformował Sztab Generalny WP.

Szef #SGWP gen. Wiesław Kukuła spotkał się z Salvadorem Melchorem B. Misonem Jr., podsekretarzem Departamentu Obrony Narodowej Filipin ds. zakupów i zarządzania zasobami 🇵🇱🤝🇵🇭Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w Europie i regionie Indo-Pacyfiku, w tym rozwoju wydarzeń… pic.twitter.com/NZwKBoyRqp— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) July 21, 2026

Jak podaje MON, Paweł Zalewski podziękował stronie filipińskiej za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój wzajemnych relacji. Wyraził także nadzieję, że prace w formule JDCC przyczynią się do dalszego zacieśniania współpracy oraz umożliwią prowadzenie regularnego dialogu pomiędzy resortami obrony obu państw.

W trakcie rozmów przedstawiciele Polski i Filipin omówili priorytety polityki obronnej, programy modernizacji sił zbrojnych oraz możliwości wymiany doświadczeń. Dyskusja objęła również sytuację bezpieczeństwa w Europie, Azji i regionie Pacyfiku, podkreślając wzajemne powiązania między bezpieczeństwem obu obszarów. Filipińskiej delegacji zaprezentowano także ofertę polskiego przemysłu zbrojeniowego.