Saab i Embraer zacieśniają współpracę. W Brazylii może powstać 20 kolejnych myśliwców Gripen

Podpisane porozumienie ramowe (HoA) określa warunki potencjalnej produkcji dodatkowych 20 samolotów Gripen w kompleksie przemysłowym firmy Embraer w Gavião Peixoto, w stanie São Paulo. Brazylijska firma przejmie odpowiedzialność za montaż tych myśliwców, co uzupełni istniejącą linię montażu końcowego firmy Saab zlokalizowaną w Linköping w Szwecji. Celem jest zaspokojenie globalnego popytu na szwedzki myśliwiec, co stanowi kolejny kamień milowy w trwającej od dziesięciu lat współpracy między obiema stronami. Umowa ta ma zwiększyć możliwości dostaw w ramach globalnie zintegrowanego modelu produkcji, zapewniając jednocześnie większą elastyczność w zaspokajaniu przyszłych wymagań klientów.

Embraer kluczowy dla globalnej podaży

Micael Johansson, prezes i dyrektor generalny firmy Saab, podkreślił znaczenie partnerstwa:

„Współpraca między firmami Saab i Embraer wzmacnia nasze długoterminowe zaangażowanie w Ameryce Łacińskiej. Wspólnie wzmacniamy nasze możliwości, zapewniając dodatkowe moce produkcyjne na przyszłe możliwości biznesowe oraz przyjmując proaktywne podejście do zaspokajania zmieniających się potrzeb naszych klientów w całym regionie”.

Z kolei Bosco da Costa Junior, prezes i dyrektor generalny Embraer Defense & Security, dodał:

„Rozszerzenie tej współpracy z firmą Saab odzwierciedla wzajemne zaufanie budowane przez ostatnie dziesięć lat i wzmacnia strategiczną rolę firmy Embraer w programie Gripen. Jesteśmy dobrze przygotowani do wsparcia zwiększonych mocy produkcyjnych, jeśli wymaga tego popyt”.

Zakład Embraer w Gavião Peixoto (GPX) ugruntował swoją pozycję jako strategiczne centrum przemysłowe, cenione za zaawansowane możliwości produkcyjne, wykwalifikowaną kadrę oraz moce produkcyjne. Działając w ramach globalnie zintegrowanego modelu produkcji, który łączy brazylijskich i międzynarodowych dostawców, zakład ten demonstruje siłę tego partnerstwa, wspierając jednocześnie wzrost produkcji przemysłowej i stwarzając możliwości dalszego rozwoju w ramach zaawansowanych technologicznie programów lotniczych.

Na podstawie komunikatu prasowego Saab