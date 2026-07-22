Ćwiczenie OAK FORGE 2026. Polscy czołgiści w manewrach NATO na Łotwie

Głównym założeniem szkolenia, które odbyło się na łotewskich poligonach, było doskonalenie interoperacyjności pomiędzy pododdziałami z różnych państw sojuszniczych. Ćwiczenie OAK FORGE miało na celu weryfikację obowiązujących procedur operacyjnych oraz sprawdzenie realnej zdolności do prowadzenia skomplikowanych, połączonych operacji bojowych. Dla dowódców była to również doskonała okazja do doskonalenia procesu dowodzenia w międzynarodowym środowisku, wymiany cennych doświadczeń oraz dalszego zgrywania sił, które na co dzień stacjonują na Łotwie w ramach inicjatywy Forward Land Forces (FLF). Inicjatywa ta jest fundamentem strategii odstraszania i obrony NATO, mającej na celu wzmacnianie bezpieczeństwa regionu poprzez stałą, rotacyjną obecność wojsk sojuszniczych.

Polscy czołgiści w sercu manewrów

Udział żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa był jednym z kluczowych elementów ćwiczenia. Polska kompania czołgów, wyposażona w nowoczesny sprzęt, realizowała szereg wymagających zadań taktycznych, które testowały jej elastyczność i skuteczność na dynamicznie zmieniającym się polu walki. Scenariusz manewrów był złożony i obejmował trzy główne fazy działania. W pierwszej fazie żołnierze zorganizowali i prowadzili obronę, przygotowując oraz utrzymując pozycje obronne w obliczu symulowanego ataku przeciwnika. Kolejny etap obejmował działania opóźniające, które wymagały elastycznego manewrowania, spowalniania postępów wroga i zadawania mu strat przy jednoczesnym unikaniu decydującego starcia. Finałowa faza polegała na prowadzeniu natarcia, w której pododdziały czołgów ściśle współdziałały z piechotą zmechanizowaną sojuszników – element kluczowy dla skuteczności współczesnych operacji połączonych. Realizacja tak zróżnicowanych zadań pozwoliła nie tylko na sprawdzenie indywidualnych umiejętności załóg czołgów, ale przede wszystkim na potwierdzenie wysokiej gotowości bojowej całego kontyngentu do działania w ramach większego, międzynarodowego zgrupowania bojowego.

Interoperacyjność jako fundament bezpieczeństwa wschodniej flanki

Jak podkreśliło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w swoim komunikacie na X, skuteczność na współczesnym polu walki zależy nie tyle od siły pojedynczych jednostek, ile od ich zdolności do płynnej współpracy. Ćwiczenie OAK FORGE było kolejnym dowodem na to, że siły NATO traktują tę zasadę priorytetowo.

„Na współczesnym polu walki o skuteczności decyduje nie tylko wyszkolenie pojedynczego pododdziału, ale przede wszystkim zdolność do działania jako jeden zespół. Ćwiczenie Oak Forge było kolejną okazją do doskonalenia tych umiejętności przez żołnierzy kompanii czołgów PKW ŁOTWA, którzy wspólnie z pododdziałami Wielonarodowej Grupy Bojowej NATO realizowali wymagające epizody taktyczne.Podczas szkolenia żołnierze polskiego kontyngentu ćwiczyli współdziałanie w ramach obrony, działań opóźniających i natarcia, weryfikując obowiązujące procedury oraz zdolność do prowadzenia wspólnych działań bojowych w środowisku międzynarodowym”.

Na podstawie komunikatu DORSZ

Na współczesnym polu walki o skuteczności decyduje nie tylko wyszkolenie pojedynczego pododdziału, ale przede wszystkim zdolność do działania jako jeden zespół. Ćwiczenie #OakForge było kolejną okazją do doskonalenia tych umiejętności przez żołnierzy kompanii czołgów #PKWŁOTWA… pic.twitter.com/zdk1jwHnPD— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 22, 2026